LG se snad dočista zbláznilo. Obří 65″ 4K televizi nabízí za poloviční cenu

Tomáš Rajnoch
LG QNED | Zdroj: LG

Získejte špičkovou 65” LG QNED TV se slevou 49 %. Akce platí jen do neděle 19. října nebo do vyprodání zásob.

Neopakovatelná sleva na skvělou televizi

Technologická značka LG se již mnoho led specializuje na vývoj a produkci displejů, díky čemuž na trh pravidelně přináší skvělé televize. Aktuálně na e-shopu LG najdete skvělý 65palcový model LG QNED TV za neopakovatelnou cenu.

LG spustilo speciální akci, která trvá až do neděle 19. října. V tomto období se nicméně v nabídce produkty mění a aktuálně získala vysokou slevu ona zmiňovaná televize. Ta obyčejně stojí 34 990 korun, avšak nyní ji získáte se 49% slevou.

To znamená, že televizi LG QNED TV s úhlopříčkou 65 palců získáte za pouhých 17 990 Kč. Jen pozor, akce na tuto televizi platí po omezenou dobu. A to buď do neděle 19. října nebo do vyprodání zásob.

65palcový LG QNED TV | Zdroj: LG

LG televize se skvělými vlastnostmi

A co přesně za tuto skvělou cenu získáte? Televize se pyšní displejem typu QNED microLED. Jde o velmi úsporný typ zobrazovače se skvělým zobrazením barev. Rozlišení této 65palcové obrazovky je 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixelů). Obnovovací frekvence je 100 Hz.

Uvnitř zařízení se o všechny úkony stará procesor a7 4K Gen6 AI, jenž podporuje různé režimy obrazu. K dispozici je i režim AI, při kterém vám televize dokáže doporučit obsah napříč různými streamovacími platformami.

Televize dále samozřejmě podporuje technologii HDR 10, upscaling obsahu až do 4K rozlišení, Dolby Atmos zvuk a na své si přijdou i náruživí hráči. LG podporuje službu GeForce NOW, díky níž si skrze cloud zahrajete ty nejnovější tituly.

Po stránce konektivity hlásí přítomnost speciální eARC HDMI 3 port pro audio, HDMI výstup, 2 USB konektory, připojení pro anténu a ethernet, nebo Bluetooth 5.0. Samozřejmostí je Wi-Fi připojení. Po softwarové stránce zde běží webOS 3 se spoustou šikovných funkcí a aplikací.

Nezapomeňte splnit podmínky

Abyste slevu 49 % na tuto skvělou televizi získali, musíte proto splnit jednoduché podmínky. Na webu LG se musíte buďto přihlásit pod stávajícím účtem, nebo si jednoduše založit účet nový. Pak už jen stačí produkt hodit do košíku a sleva se automaticky načte.

