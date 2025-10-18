Androidí klávesnici nepoužíváte na 100 %. Naučte se tyto 3 šikovné fígle

Klávesnice na Androidu skrývá užitečné funkce, o kterých možná nevíte. Máme pro vás 3 tipy, které vám usnadní psaní i mazání textu.
3 tipy pro klávesnici na Androidu
Drtivá většina telefonů je v základu vybavena standardní klávesnicí pro Android, která se jmenuje Gboard a je od Googlu. U některých telefonů můžeme najít ve standardu jinou klávesnici, ale většina uživatelů stejně sahá právě po klávesnici Gboard.
Proč? Důvod je prostý. Je prověřená, jednoduchá, není ani velká, ale ani malá a celkově se na ní píše opravdu příjemně. I když je tedy pravděpodobné, že tuto klávesnici používáte na každodenní bázi, je víceméně jisté, že ji nepoužíváte na 100 %.
Šikovné gesto pro smazání textu
Obsahuje totiž několik zajímavých vychytávek, o kterých možná ani nevíte. Jednou z těch velmi praktických je mazání pomocí gesta. Když se přepíšete, tak jednoduše swipněte dvěma prsty směrem doleva pro rychlé smazání textu. Je to rychlé a účinné.
Ovládání kurzoru pomocí mezerníku
Ještě lepší je pak umístění kurzoru pomocí mezerníku. Když chcete například ze slova smazat jedno písmeno, které jste omylem napsali navíc a to se nachází někde uprostřed, není ani trochu snadné trefit se s kurzorem na to správné místo.
S tím ale skvěle pomůže mezerník. Když na něm chvíli podržíte prst, můžete posunováním prstu doleva a doprava hýbat s kurzorem s vysokou přesností. Během chvilky se dostanete přesně tam, kam potřebujete a můžete provést kýžené úpravy.
Jak označit část textu?
A co když budete chtít označit jen část textu? I na to existuje jednoduché gesto. Stačí, když podržíte shift a swipnete. Tyto tipy by měly fungovat na všech telefonech vybavených klávesnicí Gboard, ale u starších verzí se může stát, že vše nepoběží tak, jak má.