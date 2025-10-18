Logo Mobilizujeme.cz

Androidí klávesnici nepoužíváte na 100 %. Naučte se tyto 3 šikovné fígle

Ondřej Koníček
Psaní zpráv na mobilu | Zdroj: Pixabay
Klávesnice na Androidu skrývá užitečné funkce, o kterých možná nevíte. Máme pro vás 3 tipy, které vám usnadní psaní i mazání textu.

3 tipy pro klávesnici na Androidu

Drtivá většina telefonů je v základu vybavena standardní klávesnicí pro Android, která se jmenuje Gboard a je od Googlu. U některých telefonů můžeme najít ve standardu jinou klávesnici, ale většina uživatelů stejně sahá právě po klávesnici Gboard.

Proč? Důvod je prostý. Je prověřená, jednoduchá, není ani velká, ale ani malá a celkově se na ní píše opravdu příjemně. I když je tedy pravděpodobné, že tuto klávesnici používáte na každodenní bázi, je víceméně jisté, že ji nepoužíváte na 100 %.

Šikovné gesto pro smazání textu

Obsahuje totiž několik zajímavých vychytávek, o kterých možná ani nevíte. Jednou z těch velmi praktických je mazání pomocí gesta. Když se přepíšete, tak jednoduše swipněte dvěma prsty směrem doleva pro rychlé smazání textu. Je to rychlé a účinné.

Ovládání kurzoru pomocí mezerníku

Ještě lepší je pak umístění kurzoru pomocí mezerníku. Když chcete například ze slova smazat jedno písmeno, které jste omylem napsali navíc a to se nachází někde uprostřed, není ani trochu snadné trefit se s kurzorem na to správné místo.

S tím ale skvěle pomůže mezerník. Když na něm chvíli podržíte prst, můžete posunováním prstu doleva a doprava hýbat s kurzorem s vysokou přesností. Během chvilky se dostanete přesně tam, kam potřebujete a můžete provést kýžené úpravy.

Jak označit část textu?

A co když budete chtít označit jen část textu? I na to existuje jednoduché gesto. Stačí, když podržíte shift a swipnete. Tyto tipy by měly fungovat na všech telefonech vybavených klávesnicí Gboard, ale u starších verzí se může stát, že vše nepoběží tak, jak má.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

