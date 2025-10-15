Logo Mobilizujeme.cz

iPhone 18 Pro dostane pokročilý fotoaparát. Jedním prvkem obzvláště potěší

Ondřej Koníček
iPhone 17 Pro | Zdroj: Unsplash
iPhone 17 Pro | Zdroj: Unsplash

iPhone 18 Pro přinese variabilní clonu, lepší světelnost a větší kreativitu při focení. Apple míří na zkušené fotografy.

První informace o nové řadě iPhone 18

Aktuální iPhony 17 jsou sice pořád ještě žhavými novinkami, ale Apple již pomalu začíná připravovat další generaci. Jedná se o běh na dlouhou trať a řada iPhone 18 již na papíře existuje, přičemž o většině prvků je z větší či menší části rozhodnuto.

Nyní se začínají šířit zvěsti týkající se fotoaparátu, který si samozřejmě projde modernizací a nabídne několik nových prvků. Jeden z nich by se měl týkat výhradně dvojice iPhone 18 Pro a Pro Max, a i když se jedná o věc, která je stará již nějakých 16 let, bude to velká novinka.

Řeč je o variabilní cloně fotoaparátu, kterou jako první přinesla ikonická Nokia N86 z roku 2009. Z modernějších telefonů se tento prvek poprvé objevil u Samsungu Galaxy S9 (2018) a není sice úplně běžnou výbavou, ale u vlajkových telefonů se čas od času objeví.

iPhone 17 Pro | Zdroj: Apple
iPhone 17 Pro | Zdroj: Apple

iPhone 18 s variabilní clonou

A k čemu je vlastně variabilní clona dobrá? S její pomocí může uživatel ovládat množství světla dopadajícího na snímač, což poskytuje více kreativity a lepší kontrolu nad fotografováním. Mimo to pak uživatel získá také lepší možnosti týkající se kontroly nad hloubkou ostrosti.

Například větším otevřením v tmavším prostředí se na snímač dostane více světla a naopak jejím přivřením v jasném prostředí se zabrání přeexponování. Proměnná clona umožní také zajímavé experimenty s různými styly fotografování.

Celkově je tento prvek určený spíše pro zkušenější uživatele a z aktuálních telefonů ho nabízí například Xiaomi 14 Ultra, nebo Honor Magic 7 Pro. iPhony variabilní clonu neměly nikdy a od modelu 14 Pro se spoléhají na clonu f/1.78, která je při fotografování plně otevřena.

Příští rok bude pro Apple důležitý

Řada iPhone 18 dorazí příští rok, který bude pro Apple jedním z nejdůležitějších vůbec. Kromě zaběhlých modelů bychom se měli dočkat také skládacího iPhonu Fold, který patří mezi nejočekávanější telefony všech dob a příští rok navíc očekáváme velké výročí.

Nadcházející iPhony budou kulatou, již dvacátou generací těchto ikonických telefonů. Apple údajně jedná s dodavateli o komponentech pro variabilní clonu, kterou by měly vyrábět LG Innotech a Foxconn. Aktuátor by pak měly vyrábět společnosti Luxshare ICT a Sunny Optical.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

