Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

Apple je prémiová značka, která prostě nemá levné produkty. Nejnovější příslušenství Crossbody popruh pro iPhone 17 je toho krásným příkladem.
K čemu je nový crossbody popruh?
Nosit telefon v kapse? Ne každý má s narůstající velikostí displejů telefonů dostatečně velké kapsy. Někdo nosí mobil v kabelce, ale tam zase musíte pro mobil pořád sahat. Řešení? Apple přichází se speciální šňůrkou na tělo, takže iPhone vám pak může vlát kolem pasu nebo před tělem.
Jasně, jde hlavně o stylový doplněk k mobilu, který asi ne každý ocení. Ale pro někoho, kdo chce mít vše krásně sladěné, od oblečení až po barvu iPhonu včetně příslušenství, je to jistě zajímavá a hlavně neobvyklá možnost.
Crossbody popruh je krásně hladký a úzké řemínky jsou utkané ze 100% recyklovaných PET vláken. Díky pružným magnetům a posuvnému mechanismu z nerezové oceli si lze délku popruhu (od 108 do 208 cm) kdykoliv snadno a bezpečně upravit.
Připravte si pár tisíc
Aby to ale nebylo tak jednoduché, nestačí si koupit jen crossbody popruh. Ještě totiž potřebujete kompatibilní kryt pro iPhone, který má dva úchyty na přichycení této speciální šňůrky od Applu. Za něj dáte nejméně 1 490 Kč, takže s přičtením 1 790 Kč za crossbody popruh jsme na 3 280 Kč. Samozřejmě lze si dopřát i dražší pouzdra a cenu ještě zvednout.
Šňůrka od Applu je nabízena celkem v 10 barvách, ale pozor, kompatibilní je jen s vybranými pouzdry pro nové iPhony. Pokud byste po tomto cenově ne zrovna nejlevnějším příslušenství toužili, možná si počkejte, s čím přijdou prodejci třetích stran. Možná se stejného výrobku dočkáte za zlomek ceny.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.