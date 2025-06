Powerbanka do letadla: Dejte si pozor na omezení a maximální možnou kapacitu

Chystáte se na dovolenou a berete si powerbanku? Zjistěte, jaká omezení platí pro powerbanky do letadla a jakou kapacitu smíte mít u sebe.

Cestování v letadle s powerbankami má svá pravidla

Blíží se doba dovolených a prázdnin a plno lidí vyrazí na dovolenou letadlem. V mnoha případech půjde o mnohahodinový let, během nějž nejspíš budete trávit čas na telefonu a tabletu, a tím pádem můžete snadno vaše zařízení vybít. Proto je dobré mít po ruce powerbanku, jenže ne každou si do letadla můžete vzít. V dnešním článku si povíme, jaká jsou ohledně nich v letectví pravidla.

Jaká omezení platí pro powerbanky v letadle?

Obecně platí, že do letadla si můžete vzít s sebou do příručního zavazadla zařízení s maximální kapacitou 100 Wh, ať už se jedná o telefony, tablety, notebooky či právě powerbanky, u kterých tato kapacita odpovídá zhruba 27 000 mAh při 3,7 V.

Naštěstí většina výrobců do svých zařízení integruje takové akumulátory, aby nebyl problém s přepravou letadlem, takže nemusíte hlídat, jakou kapacitu má jednotlivá elektronika. Jiná je situace u powerbank, ty mají obvykle velkou kapacitu a zde už může nastat problém.

Pokud máte zařízení s kapacitou 30 000 mAh při napětí 3,7 V, už vás s ní do letadla nepustí, jelikož by byl překročen dříve zmiňovaný limit. Navíc veškerá zařízení s akumulátory musíte mít u sebe v příručním zavazadle, nikoliv v odbaveném kufru. V nákladovém prostoru by totiž mohlo dojít k nekontrolovatelnému požáru a to by mělo fatální následky.

Powerbanky mohou být nebezpečné | foto: Unsplash

Odlišnosti v rámci jednotlivých leteckých společností

Předpisy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) sice určují maximální přípustnou kapacitu u powerbanky, ale každá letecká společnost umožňuje i přepravu větších nabíjecích stanic, jen počítejte s tím, že k tomu budete potřebovat povolení. To platí pouze do kapacity 160 Wh a všechny baterie přesahující tuto kapacitu jsou na palubě letadla zakázány bez výjimky.

U jakých leteckých společností si lze zajistit povolení na přepravu větších baterií?

American Airlines

Delta Airlines

United Airlines

British Airways

Lufthansa

Emirates

Qatar Airways

Singapore Airlines

Ryanair

Pražské letiště i oblíbená česká letecká společnost Smartwings dovolují pouze kapacitu do 100 Wh. Pravidla jsou stanovena i na počet powerbank a většina aerolinek dovoluje pouze jednu na osobu. To neplatí například u společnosti Lufthansa, ta dovoluje dvě na osobu. Pokud se chcete vyhnout případným problémům, raději si berte jen jednu.

Powerbanka FIXED Zen 20 Pro | foto: Roman Macháč

Jakou powerbanku si tedy do letadla vzít?

Ideálně si s sebou berte jednu s maximální kapacitou 20 000 či 25 000 mAh, čímž se vyhnete problémům, a berte si ji vždy s sebou do příručního zavazadla – v nákladovém prostoru jsou zakázány. Kdybyste na to zapomněli, personál letiště vás upozorní po kontrole kufru skenerem. Většina powerbank má specifikovanou kapacitu na sobě, případně ji lze dohledat přímo u výrobce.

Proč jsou v letadle powerbanky omezovány?

Baterie mohou při nesprávném uskladnění začít hořet a jejich hašení je velmi komplikované, proto platí omezení na jejich počet i kapacitu. I kdyby začala během letu na palubě nějaká hořet, nebyl by to problém, zatímco pokud by došlo k požáru v zavazadlovém prostoru, mohlo následně dojít k jeho postupnému rozšíření, což by mělo ve výšce 25 km nad zemí katastrofální následky.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz