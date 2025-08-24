10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (190. díl)

Poradíme vám, jaké aplikace si stáhnout na mobil, ať už máte Android nebo iPhone. Vybrali jsme 10 placených aplikací, které jsou teď zdarma.
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Stickman Warriors Dragon Hero
Pokud patříte mezi fanoušky anime bojovek, tahle hra inspirovaná slavnou sérií Dragon Ball vás nadchne. Nabízí jednoduchý a přehledný systém soubojů s bohatým výběrem útoků, které si můžete postupně zdokonalovat. A nechybí ani možnost změřit síly s ostatními hráči, takže o napínavé výzvy nebude nouze.
Kalkulaček je spousta, ale tahle si vás získá možností ovládání hlasem, a to i v češtině. Díky tomu ušetříte spoustu času, protože místo zdlouhavého psaní stačí výpočet jednoduše nadiktovat. Hlasem si s pomocí aplikace můžete vypočítat příklady s procenty, mocninami, odmocninami či sčítáním, odčítáním a násobením.
Řízení železnice není rozhodně lehké a tahle hra vám dá možnost vyzkoušet si to naplno. V Railways – Train Simulator budete organizovat provoz vlaků a pečlivě plánovat tratě tak, aby se cestující i náklad dostali do cíle co nejefektivněji a bez jakéhokoliv zpoždění.
Chcete vědět, jaké je počasí kdekoliv na světě, a ještě k tomu v atraktivní podobě? Pak je tu 3D EARTH PRO. Spojuje detailní předpověď počasí, světové hodiny a nádherný 3D pohled na Zemi přímo z vesmíru. Data čerpá z tisíců meteostanic, takže se můžete spolehnout na vysokou přesnost.
Heroes Infinity je akční RPG, kde budete svou postavu neustále posouvat dál. Čekají vás souboje jak s počítačem řízenými nepřáteli, tak i s ostatními hráči, kteří umí pořádně zatopit. Hra navíc obsahuje speciální režim s bossy, kde prověříte své schopnosti na maximum. Díky svižnému tempu a absenci otravných mikrotransakcí se jedná o povedený titul.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Crystal Cove
Chcete si během cesty hromadnou dopravou zkrátit volnou chvíli? V tom případě je hra Crystal Cove přesně pro vás. Vaším úkolem je spojovat trojúhelníky stejné barvy. Jakmile se vám podaří propojit tři, zmizí a přibude vám skóre. Pokud se dostanete do úzkých, můžete využít speciální nástroj, který sjednotí barvy některých trojúhelníků a usnadní vám hru.
Tento vesmírný simulátor gravitačních sil potěší všechny fanoušky fyziky i nadšence do kosmu. V jednotlivých úrovních budete sledovat, jak gravitace působí na různé objekty, a plnit konkrétní úkoly. Například se postaráte o to, aby se dvě tělesa srazila, nebo aby se objekt dostal na správnou oběžnou dráhu.
Máte problémy s usínáním? Tato aplikace vám může pomoci. Nabízí široký výběr uklidňujících a monotónních zvuků, které usnadní relaxaci i samotné usnutí. Zvuky jsou navržené tak, aby byly příjemné pro člověka a rychle navodily stav klidu a pohody.
Pamatujete si klasiku jménem Space Invaders? Wind Wings na ni navazuje moderním pojetím. V roli pilota se budete probíjet nekonečnými vlnami nepřátelských lodí a na konci každé mise vás čeká tuhý boss. Za úspěchy získáte odměny, díky nimž si můžete postupně vylepšovat svou loď a stát se ještě silnějším protivníkem.
Ncalc je šikovná vědecká kalkulačka, která zvládne složité rovnice, funkce i tvorbu grafů. Velkou výhodou je, že kromě výsledku zobrazí i celý postup řešení, což oceníte zejména při studiu a snaze porozumět náročnějším příkladům.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
