Společnosti Google hrozí, že přijde o prohlížeč Chrome. Byla by to katastrofa

Americké ministerstvo spravedlnosti chce, aby Google prodal Chrome. Tvrdí, že narušuje konkurenci. Google se brání a chystá protinávrh.

Přijde Google o prohlížeč Chrome?

Na trhu je dnes mnoho internetových prohlížečů, ale jednoznačně dominuje Chrome od Googlu. Používá ho více než 2,6 miliardy lidí, což představuje 64 % trhu. Právě na tento prohlížeč se nyní zaměřilo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ), které rozhodlo, že Google by měl Chrome prodat.

Důvod je jednoduchý – Google se svým prohlížečem údajně porušuje antimonopolní zákony. Podle DOJ kombinace Chromu a dominantního vyhledávače Googlu narušuje spravedlivou hospodářskou soutěž a znevýhodňuje konkurenční prohlížeče.

Generální prokurátor DOJ Tennessee Skrmetti už dříve uvedl, že federální soud prokázal monopolní praktiky Googlu. Nyní je podle něj nutné přijmout opatření, která zajistí férovou konkurenci.

Google Chrome na mobilu | foto: Pexels

Google se brání

Google se svého prohlížeče Chrome samozřejmě nechce vzdát a chystá protinávrh, který brzy předloží ministerstvu spravedlnosti. Už dříve potvrdil, že podnikne právní kroky a v případě nepříznivého verdiktu se odvolá. Soudní řízení je naplánováno na duben tohoto roku a rozhodnutí by mohlo padnout už v září.

Tento proces je bedlivě sledován, protože by mohl naznačit, jak se v budoucnu budou regulovat technologičtí giganti jako Google. Pokud DOJ uspěje a Google bude nucen Chrome prodat, vyvstane řada dalších otázek.

Co by se stalo s kódem Chromium?

Google v současnosti poskytuje konkurenčním společnostem zdrojový kód Chromium, díky kterému mohou vývojáři vytvářet vlastní prohlížeče. Pokud by však Chrome získal nový vlastník, mohl by tento open-source projekt ukončit, čímž by ztížil práci konkurenci. To by opět mohlo být vnímáno jako monopolní praktika.

Android 15 na telefonu | foto: ShiftDelete

Android si Google ponechá a může investovat do AI

Původní návrh DOJ proti monopolnímu chování Googlu zahrnoval i operační systém Android. I zde bylo prvotně navrhováno, že by Google měl svůj operační systém prodat. V nové zprávě již ale Android nefiguruje. Googlu a DOJ se tudíž podařilo alespoň částečně najít společnou řeč.

Regulace DOJ mířící na Google se týkají i umělé inteligence. V minulosti ministerstvo zmírnilo možnosti investicí Googlu do AI, avšak nyní jsou opatření zrušena. Americká společnost může nadále prakticky neomezeně do AI investovat. Toto rozhodnutí je vysvětleno snahou USA zůstat v popředí v oblasti AI. Všechny investice ale Google bude muset DOJ hlásit.