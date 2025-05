Nintendo Switch 2 je trhák. Jen za první rok se má prodat 15 milionů kusů

Nintendo Switch 2 láme rekordy v předobjednávkách. Přesto firma snížila odhady prodejů kvůli clům v USA a vyšší ceně her i konzole.

Nový handheld od Nintenda bude hit

Herní konzole Nintendo Switch 2 je z prodejního hlediska velmi úspěšná. Většina velkých obchodních řetězců již vyčerpala kapacity na předobjednávky, takže kdo nepředobjednal brzy, dočká se nového Nintendo až po začátku prodeje. Ten je stanoven celosvětově na 5. června.

Poptávka po novém handheldu je sice obrovská, jenže Nintendo mírní původní odhady prodejů. Většina analytiků hovořila o prodejním cíli 16,8 milionu kusů a společnost nakonec odhad nedodržela. Nintendo předpokládá, že v prvním roce prodá maximálně 15 milionů nových konzolí. Za celou dobu existence modelu Switch prodala společnost více než 150 milionů kusů.

Největší poptávka po novince je v Japonsku, kde si Switch 2 předobjednalo rekordních 2,2 milionu hráčů, což daleko překonalo všechny odhady pro domovský trh. Naopak slabé prodeje se očekávají hlavně v USA a na vině jsou především nedávná cla Donalda Trumpa a ekonomická nejistota na světových trzích, uvádí Nintendo ve své zprávě.

Herní konzole Nintendo Switch | foto: Unsplash

Nintendo Switch 2 v USA nejspíše podraží

Donald Trump sice krátce po oznámení cel udělil kompletní celní výjimku pro dováženou spotřební elektroniku, mezi kterou patří smartphony, tablety nebo chytré hodinky. Problémem je, že do této kategorie nespadají handheld konzole, takže Nintendo se clům nemůže vyhnout.

Společnost tak bude muset přistoupit ke zdražení, aby se vykompenzovaly náklady, což povede k nižší poptávce. To je nejspíše důvod, proč japonská společnost nedávno snížila odhady prodejů pro svůj nový Switch 2. Americký trh je pro většinu společností klíčový a snížení prodejů na něm vždy zabolí.

Oproti předchozí generaci zdražila nejen samotná konzole, ale i hry. To se také promítne do poptávky. Nintendo přesto předpokládá, že prodá více než 45 milionů her za následující fiskální rok, a to i přes vysokou základní cenu 90 dolarů. V Česku budou hry pro Nintendo stát 2 199 korun a Mario Kart World rovnou 2 399 korun.