Nepoužívejte AI na těchto sociálních sítích. Má je každý Čech, i vám zničí soukromí

Meta čelí kritice kvůli porušování soukromí. Uživatelé zjistili, že jejich dotazy na Meta AI se objevují veřejně i s jmény a lze je snadno dohledat.

Meta opět bojuje se soukromím

Společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram, nebo i populární aplikaci WhatsApp, v minulosti mnohokrát bojovala se soukromím uživatelů. V historii společnosti se objevují případy, kdy se Meta k ochraně soukromí nepostavila zrovna nejlépe.

V posledních letech se Meta snaží v tomto odvětví zlepšit a na soukromí svých uživatelů dbát více. Tentokrát ale firma zase šlápla vedle a na povrch vylezlo nepříjemné zjištění. Vyhledávání skrze Meta AI, které je k dispozici všem uživatelům Facebooku, Instagramu, či WhatsAppu, není soukromé. Autoři dotazů na AI jdou na internetu snadno dohledat.

Vyhledávání skrze Meta AI je podle společnosti ve výchozím nastavení soukromé, avšak uživatel může své dotazy zveřejnit prostřednictvím kanálu Discovery. Příspěvek nicméně může kdykoliv stáhnout. Nyní to ale vypadá, že výsledky vyhledávání na Meta AI se zveřejňují bez vědomí uživatelů.

Meta AI na telefonu | foto: Meta

Meta AI zveřejňuje dotazy uživatelů

Ve zkratce to znamená, že dotazy na Meta AI, které mohou být mnohdy kontroverzní nebo citlivé, jsou sdíleny se všemi ostatními uživateli Meta AI. Tyto konverzace jsou zveřejněny v kanále Discovery, jenž je určen pro inspiraci.

Uživatelé zde mohou sdílet své zkušenosti s Meta AI a inspirovat tím ostatní. Při sdílení své konverzace ovšem Meta vyzývá, aby uživatel nesdílel soukromá či citlivá data. Jak to ale vypadá, Meta to nakonec udělá sama.

Častokrát se do kanálu Discovery dostala opravdu citlivá data. Jeden z chatů má například název „Generativní umělá inteligence snadno řeší matematické úlohy“. Pod tímto příspěvkem je zveřejněna konverzace, při které žák žádá Meta AI o vyřešení domácího úkolu.

Zveřejněny ale byli i diskuze uživatelů, jež jsou mnohem citlivější. Například o tom, jestli si nechat změnit pohlaví. A to není zdaleka vše. Uživatelé Meta AI využívají i k vytváření obrázků se sexuálním obsahem. Umíte si představit, jaké škody by to mohlo napáchat, když je všechno veřejné?

Meta AI na PC | foto: Meta

Uživatele snadno dohledáte

U zmiňovaných příkladů je další problém v tom, že tyto konverzace jsou veřejné a snadno dokážete dohledat, kdo je autorem. Pro využívání Meta AI lze totiž využít účet na Facebooku nebo Instagramu, přičemž u zveřejněných příspěvků je i jméno uživatele.

Kdokoliv tudíž může uživatele dohledat na sociální síti a konfrontovat jej s citlivými informacemi. Jde o velmi závažný problém, který se dotýká milionů uživatelů po celém světě.

K celé situaci se vyjádřila i ředitelka společnosti Social Proof Security, Rachel Tobac. Podle ní jde o obrovský problém v otázce bezpečnosti uživatele, přičemž tato zkušenost může společnost Meta zásadně negativně ovlivnit.

