Nelíbí se vám iOS 26? Zde je jednoduchý návod, jak přejít zpátky na iOS 18

Aktualizovali jste svůj iPhone na nejnovější iOS 26 s Liquid Glass designem, ale systém se vám moc nezamlouvá? Poradíme, jak provést downgrade.
Nový iOS 26 dorazil mezi uživatele
Apple představil minulý týden nový mobilní systém iOS 26, který dorazil se spoustou novinek, a také novým designovým stylem Liquid Glass. Ten se ale ne každému zamlouvá a jedná se pravděpodobně o nejkontroverznější část této nové verze iOS.
Tento prvek sice dodává uživatelskému rozhraní výrazně větší hloubku, ale kvůli němu můžou být některé segmenty méně přehledné a lehce zmatečné. A to je Liquid Glass výrazně jiný proti původní verzi, kterou Apple představil v červnu.
Jakmile přejdete s iPhonem na novou verzi iOS, již není návratu. Tedy ne oficiální cestou. Apple totiž nepodporuje downgrade na starší verze svých systémů, nicméně neoficiálně a na vlastní nebezpečí to provést lze. A vlastně to ani není nic extra složitého.
Jak přejít z iOS 26 na předchozí iOS 18?
Navštivte web IPSW a vyberte model iPhonu, který používáte
Zvolte si starší verzi systému, která je takzvaně „podepsaná“ (signed) – v tomto případě iOS 18.6.2
Stáhněte soubor s kýženým iOS
Vytvořte si na iPhonu zálohu v iCloudu nebo na počítači
Přepněte iPhone do režimu Recovery (připojte ho k počítači a poté stiskněte tato tlačítka: rychlý stisk tlačítka pro zvýšení hlasitosti, poté snížení hlasitosti a poté podržet zapínací tlačítko)
Otevřete iTunes (Windows) nebo Finder (macOS Catalina a novější)
Nainstalujte staženou starší verzi iOS – podržet klávesu Shift (Windows) nebo Option (Mac) a klikněte na „Obnovit iPhone“
Vyberte stažený IPSW soubor a nainstalujte
Pomocí tohoto relativně snadného návodu se vrátíte ke starší verzi iOS 18, která designový prvek Liquid Glass neobsahuje. Mějte ale na paměti, že pokud nebude vámi zvolená iOS verze „podepsaná“, nebude možné ji nainstalovat bez jailbreaku.
Apple bude Liquid Glass dále ladit
Je pravděpodobné, že bude Apple i nadále reagovat na podněty uživatelů a že bude tento kontroverzní prvek nadále upravovat. Pokud vám tedy úplně nevyhovuje, možná bude stačit chvíli počkat na další aktualizace, které by ho mohly zase trochu „učesat“.