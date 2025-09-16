Tip pro iOS 26 – Jak vypnout Liquid Glass design a prodloužit výdrž baterie?

Aktualizovali jste svůj iPhone na nový iOS 26, ale systém se vám moc nelíbí? Poradíme alespoň částečné řešení, jak potlačit Liquid Glass design.
Liquid Glass design nemusí sedět každému
Apple včera oficiálně pro všechny uživatele podporovaných iPhonů spustil aktualizaci softwaru na iOS 26. Nový systém přináší řadu skvělých funkcí, avšak největší změny se odehrály ve vzhledu.
Apple nyní razí Liquid Glass design. Takzvané tekuté sklo dodává systému větší hloubku, přes ovládací prvky je vykreslováno pozadí a animace systému jsou daleko efektivnější.
S novým designem iOS 26 se ovšem Apple pochopitelně nemůže do vkusu trefit všem a někomu zkrátka Liquid Glass nemusí sedět. Co v takovém případě dělat? Existuje možnost jak tento design potlačit?
Design Liquid Glass lze omezit
Nový designový směr Applu už od uvedení doprovází kontroverze a první beta verze systému měly opravdu mnoho neduh. Za měsíce testování nicméně Apple systém iOS 26 vyladil a Liquid Glass je daleko uhlazenější a přehlednější než v oněch prvních verzích.
Přesto ale vzhled nemusí vyhovovat každému a mnoho uživatelů dost možná raději ocení jednoduší styl. Dobrou zprávou je, že Apple tuto možnost svým uživatelům skutečně nabízí.
V nastavení telefonu sice nenajdete sekci ve stylu „Vypnout Liquid Glass design“ či podobně, přesto pomocí páru kroků docílíte omezení nového vzhledu.
Jak Liquid Glass (částečně) vypnout
Nastavení –> Zpřístupnění –> Displej a velikost textu –> Snížit průhlednost
Zlepšíte tím i výdrž baterie
Jak Apple u této možnosti úpravy uvádí, po aktivaci přepínače Snížit průhlednost se zlepší na některých pozadích čitelnost a kontrast omezením průsvitnosti a rozostření. V tomto případě zkrátka bude pozadí, například u rychlých přepínačů, jednolité. Díky tomu bude vše krásně čitelné ať už je na pozadí spuštěno cokoliv.
Zároveň telefon nemusí vykreslovat animace rozmazání v reálném čase. A jelikož se váš telefon nebude muset starat o tyto úkony, plyne z toho jeden velký benefit. Výdrž baterie iPhonu se díky tomu prodlouží.
A pokud se vám jednoduší vzhled nakonec nezalíbí a posteskne se vám po úplném Liquid Glass designu, jednoduše se k němu pomocí výše uvedeného postupu zase vrátíte.