Logo Mobilizujeme.cz

Ceny Samsungů a Pixelu 10 extrémně padly, Black Friday je srazil o několik tisíc

PR článek
Google Pixel 10 | Zdroj: Mobil Pohotovost
Google Pixel 10 | Zdroj: Mobil Pohotovost

V Mobil Pohotovosti odstartoval Black Friday a hned od začátku ulovíte několik vybraných telefonů za nejlepší ceny v roce. Skvěle vychází vlajkovky Samsungu, nejnovější Google Pixel 10, bestseller od Motoroly, a dokonce i vybrané iPhony.

Google Pixel za polovinu

Black Friday na mp.cz se bude v průběhu celého měsíce neustále měnit, a budou přibývat další a další slevy, ale už teď je rozhodně z čeho vybírat. V pořádné slevě jsou například nejnovější telefony Google Pixel, jejichž cena padla až o 5 000 Kč.

U Mobil Pohotovosti si teď můžete všechny i velmi výhodně pronajmout, například Pixel 10 vychází na neuvěřitelných 379 Kč měsíčně a Pixel 10 Pro jen na 469 Kč měsíčně. Za dva roky pronájmu vás tak telefon vyjde jen na polovinu aktuální ceny.

Galaxy S25 levnější o několik tisíc

Skvěle vychází například Galaxy S25, u kterého cena klesla pod 19 tisíc. A loňskou fanouškovskou vlajkovku Galaxy S24 FE můžete mít jen za 11 tisíc, a navíc si ještě cenu srazit o 800 Kč díky bonusu k výkupu.

Ceny po slevě a využití bonusů:

Samsung Galaxy S25 Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost
Samsung Galaxy S25 Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost

Nejlepší cena na trhu i zlevněné iPhony

Za nejlepší cenu na trhu teď u Mobil Pohotovosti koupíte skvělou Motorolu Edge 50 Neo, která vychází jen na 5 990 Kč a za tuto cenu momentálně představuje nejvýhodnější telefon ve své cenové kategorii. Nabídne vám trojitou fotosoustavu s 50Mpx hlavním foťákem Sony, 120Hz OLED displej s integrovanou čtečkou otisků, 8GB/256GB paměti, bleskurychlé 68W nabíjení a dokonce i nevídanou odolnost splňující vojenskou normu.

iPhone 15 | Zdroj: Mobil Pohotovost
iPhone 15 | Zdroj: Mobil Pohotovost

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Nejnovější články

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to určitě stojí (95. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to určitě stojí (95. díl)

ChatGPT Go v Česku: Nabízí rychlejší odpovědi, víc zpráv a tvorbu obrázků
Ondřej Koníček

ChatGPT Go v Česku: Nabízí rychlejší odpovědi, víc zpráv a tvorbu obrázků

3 vymazlené věcičky z Lidlu: Tohle si pořiďte do své domácnosti (1. díl)
Tomáš Rajnoch

3 vymazlené věcičky z Lidlu: Tohle si pořiďte do své domácnosti (1. díl)

WhatsApp už nekašle na Apple: Po iPadu přijde aplikace i pro Apple Watch
Ondřej Koníček

WhatsApp už nekašle na Apple: Po iPadu přijde aplikace i pro Apple Watch

Black Friday odšpuntován: Alza má chytrou váhu se 65% slevou
Tomáš Rajnoch

Black Friday odšpuntován: Alza má chytrou váhu se 65% slevou

Nejlepší mobil na focení: Má 200 Mpx, špičkovou stabilizaci a unikátní fotokit
Ondřej Koníček

Nejlepší mobil na focení: Má 200 Mpx, špičkovou stabilizaci a unikátní fotokit

Jak přejít na eSIM? Postup u všech českých operátorů je velmi podobný
Tomáš Rajnoch

Jak přejít na eSIM? Postup u všech českých operátorů je velmi podobný

Netflix láká na nové Stranger Things 5. Půjde o nejdražší seriál v historii?
Tomáš Rajnoch

Netflix láká na nové Stranger Things 5. Půjde o nejdražší seriál v historii?

Máte telefon od Vivo? Aktualizace OriginOS 6 zamíří na těchto 17 modelů
Ondřej Koníček

Máte telefon od Vivo? Aktualizace OriginOS 6 zamíří na těchto 17 modelů