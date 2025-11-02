Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to určitě stojí (95. díl)

V novém týdnu Netflix uvede 8 skvělých novinek. Od Frankensteina po The Vince Staples Show, máme tipy pro všechny.
Bříšci (2025)
Pro nejmenší diváky si Netflix připravil animovaný speciál ze světa Dr. Seusse – Bříšci. Tento díl pojali tvůrci hudebně a je o nečekaném přátelství mezi dvěma mladými Sneetches. To vše se navíc odehrává na malém, ale malebném ostrůvku.
Datum premiéry: 3. 11. 2025
Hra na oliheň: Výzva (2025)
Hra na oliheň je jedním z nejúspěšnějších seriálu Netflixu. Na její motivy si platforma připravila reality show Hra na oliheň: Výzva, která k divákům putuje s druhou řadou.
V ní se znovu utká 456 účastníků v nelítostných hrách. Výhra 4,56 milionu dolarů (cca 96,2 milionu korun) však každému z nich dokáže změnit život.
Datum premiéry: 4. 11. 2025
Prostě Alice (2025)
S šesti díly míří na Netflix romantický komediální seriál Prostě Alice. Hlavní hrdinkou je žena jménem Alice, která si nedokáže vybrat mezi dvěma muži. Vezme si tedy oba. Jeden z nich je slavný spisovatel, zatímco ten druhý je bývalý kněz. Jak dlouho však dokáže žít život plný lží?
Datum premiéry: 5. 11. 2025
Rána bleskem (2025)
Americká produkce si pro Netflix připravila velmi zajímavou minisérii Rána bleskem. Diváci zde mohou sledovat příběh Jamese Garfielda, jenž se díky tvrdé práci stal 20. prezidentem Spojených států. Tato funkce se mu ale stala osudná a po atentátu Charlese Guiteua zemřel.
Datum premiéry: 6. 11. 2025
The Vince Staples Show (2025)
The Vince Staples Show je komediálním seriálem, jenž na Netflix míří s druhou sérií, která obsahuje 6 epizod. Hlavním hrdinou je rapper a herec Vince Steples, který je celkem slavný a nemá hluboko do kapsy.
Díky tomu se dostává do velmi zajímavých situací, které řeší vcelku absurdně. Vince však prožívá nejen nečekané situace, ale i strasti každodenního života.
Datum premiéry: 6. 11. 2025
Frankenstein (2025)
Na Netflixu se konečně objeví jeden z nejočekávanějších snímků podzimu – Frankenstein. O režii filmu se postaral slavný režisér Guillermo del Toro, jenž na platformu přináší klasický příběh Mary Shelleyho o geniálním tvůrci a stvůře, kterou jeho zrůdné ambice přivedou k životu.
Datum premiéry: 7. 11. 2025
Jedeme v tom spolu (2025)
Jihokorejská produkce je na Netflixu velmi oblíbená a tentokrát si pro diváky připravila seriál Jedeme v tom spolu. Ten divákům nabídne osm epizod a připraven je i český dabing.
Seriál sleduje dvě kamarádky, které jsou ve svém manželství velmi nešťastné. Jako jediné východisko vidí vraždu svých mužů. Jejich plán ale naruší nečekaná návštěva, která jim možná obrátí život vzhůru nohama.
Datum premiéry: 7. 11. 2025
Ženich a dvě nevěsty (2025)
Pokud se nebojíte filmů z exotických koutů světa, bude vás snímek Ženich a dvě nevěsty pocházející z kuvajtské produkce bavit. Hlavním hrdinou je Adam, jenž má alergii na lásku.
Přesto se ale zasnoubí, a to dokonce hned dvakrát. S dcerou svého šéfa a svou první láskou. Utajit dvojí život však nebude vůbec snadné.
Datum premiéry: 7. 11. 2025
