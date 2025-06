Nebezpečné powerbanky: Varování se rozšiřuje na další modely, platí i v Česku

Anker rozšiřuje varování před nebezpečnými powerbankami na dalších pět modelů. Zjistěte, zda se problém týká i vás a jak získat náhradu.

Anker rozšiřuje varování

Nedávno jsme vás informovali o tom, že známý výrobce Anker varuje uživatele před nebezpečnou powerbankou. Konkrétněji se jednalo o model PowerCore 10000 s produktovým číslem A1263 a problémy se měly týkat jen kusů prodaných v USA.

Možné nebezpečí představovala lithium-iontová baterie v powerbance, která se může přehřát, a to může vyústit ve výbuch či požár. Firma Anker nyní toto varování rozšiřuje na dalších pět modelů a z problému, který se týkal jen USA, se stává globální záležitost.

Dle výrobce se jedná spíše o proaktivní krok po nedávných vylepšeních jejích interních systémů zajištění kvality. Riziko poruchy u dalších pěti modelů by mělo být velmi nízké a jejich stažení z trhu je tedy spíše jakousi prevencí.

Nebezpečné powerbanky Anker | foto: Anker

Byly dotčené powerbanky k dispozici v ČR?

Anker je globální firma s celosvětovou dostupností jejich výrobků, přičemž i tato pětice powerbank byla k dispozici na českém trhu. Zkontrolujte si proto, jestli náhodou nevlastníte jeden z pěti níže vypsaných modelů.

Powerbanky, kterých se varování týká:

Anker Power Bank (10K, 22.5W) — Model A1257

Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Built-In USB-C Cable) — Model A1647

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) — Model A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C and Lightning Cable) — Model A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C Cable) — Model A1689

Pokud některý z těchto modelů máte doma, bude vás zajímat v první řadě jeho sériové číslo (například A1257). To se většinou nachází vytištěné na zadní nebo boční straně powerbanky, takže kontrola je velmi snadná. V případě shody přestaňte powerbanku používat.

Výrobce nabízí majitelům náhradu

Pokud tedy jeden z těchto konkrétních modelů máte, výrobce vám samozřejmě tuto ztrátu kompenzuje. Přes formulář musíte potvrdit, že dotčenou powerbanku vlastníte a poté si můžete vybrat ze dvou kompenzací – náhradního modelu nebo dárkové karty k použití na webu Anker.

Výrobce upozorňuje i na to, aby uživatelé tyto powerbanky nevyhazovali do doby, dokud není potvrzena způsobilost k výměně. Powerbanky musí být odvezeny do certifikovaného zařízení (sběrný dvůr pro nebezpečný odpad), nebo do speciálních sběrných boxů.

Zdroje: