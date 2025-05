Na poli AI se dějou věci. OpenAI kupuje startup bývalého šéfdesignéra Applu

OpenAI kupuje startup io, za kterým stojí slavný designér Jony Ive. Firma se zaměřuje na AI a hardware. Unikátní produkt má vzniknout už v roce 2026.

Společnost OpenAI patří mezi přední hráče na poli AI a je tvůrcem chatbota ChatGPT, který celé to aktuální šílenství okolo umělé inteligence odstartoval. OpenAI můžeme považovat za technologického giganta v oblasti softwaru a firma se nyní vydala na pořádný nákup. Její nejnovější akvizicí je startup io.

Pokud vám toto jméno nic neříká, tak vězte, že se jedná o společnost založenou Jonym Ivem, legendárním designérem, který stvořil iPhone nebo iMac. Ten zastával v Applu výsadní pozici hlavního designéra, ale v roce 2019 řady kalifornského výrobce opustil a založil startup LoveFrom. Druhý startup pojmenovaný io pak založil v loňském roce.

Asi vás nepřekvapí, že se obě firmy točí okolo designu a io, kterou aktuálně kupuje OpenAI, se zaměřuje i na hardware ve spojení s umělou inteligencí. Je tedy možné, že je v plánu nějaký produkt, který bude vyloženě ušit na míru umělé inteligenci, nicméně o konkrétních produktech tohoto spojení se toho prozatím moc neví.

Akvizice čeká na posvěcení

OpenAI zaplatilo za startup io celkem 6,5 miliardy dolarů, tedy nějakých 143 miliard korun a v rámci této akvizice se k firmě Sama Altmana připojí 55 původních zaměstnanců io. Řady OpenAI rozšíří jak hardwarový inženýři, tak vývojáři a také výrobní experti. Z těch známějších jmen stojí za zmínku hlavně Scott Cannon, Evans Hankey a Tang Tan.

Samotný Ive se ale k OpenAI nepřipojí a původní startup LoveFrom, který se zaměřuje spíše na designové návrhy, zůstane nezávislý. Součástí této akvizice je pak také dohoda, že LoveFrom převezme otěže nad kompletním designem OpenAI, a to včetně softwaru. Nákup aktuálně čeká na schválení od regulačních orgánů.

Prvního produktu, který z této akvizice vznikne, se údajně dočkáme v roce 2026. Nemá to být chytrý telefon, takže žádný zabiják iPhonu se konat nebude a prý se dočkáme úplně nové elektroniky. O tomto produktu se prozatím nic neví, ale několik reálných návrhů prý existuje a za zavřenými dveřmi již byly prezentovány.

Hardware postavený na AI? To by mohl být průšvih

Produkt, který je navržen přímo na míru umělé inteligenci, to zní jako skvělý nápad. Nebo ne? Nedávné pokusy v podobě silně nepovedených asistentů Humane Pin a Rabbit R1 ukázaly, že tento segment ještě není tak dotažený, aby dával smysl. Možná to ale bude právě OpenAI, které ukáže směr, jakým by se měla elektronika postavená na umělé inteligenci vydat.

zdroj: OpenAI