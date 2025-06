Vybral jsem to nejzajímavější, co by mohlo zajímat fanoušky Mobilizujeme.cz. Pokud u nás rádi čtete články o mobilech a technologiích, tohle bude trochu jiné.

Nahlédněte k nám do redakce

Mobilizujeme.cz patří mezi největší webové magazíny v Česku, které se zaměřují na dění ve světě mobilních telefonů (Apple, Samsung, Xiaomi, a další), operátorů a chytrých a inovativních technologií. Bez vás, našich čtenářů a dlouhodobých fanoušků, by to nebylo možné, a tak jsem se rozhodl, že na oplátku sepíšu něco, co se člověk mimo zdi naší redakce jen tak nedozví.

Vznik ve správnou dobu s jasným cílem

Celé to začalo před 18 lety. Pořizoval jsem si první mobil, tehdy ale ještě neexistovaly smartphony s dotykovými displeji. Četl jsem recenze na webech iDnes či Mobilmania, ale vybral jsem podle nich špatně. U mého Sony Ericssonu W800i se totiž projevovaly vady, o kterých se recenzenti ani nezmínili.

Dal jsem se tedy na dráhu redaktora, který zužitkuje své nadšení do telefonů a obecně technologií, jenže narazil jsem i u dalšího projektu – Mobilenet. Z mé pozice šéfredaktora jsem měl pod palcem veškerý obsah a dění v redakčním týmu, ale majitelé se projektu z druhého konce světa dostatečně nevěnovali, takže jsem v Česku raději založil nový prosperující projekt Mobilizujeme.cz.

Sony Ericsson W800i | foto: Sony Ericsson

Byl rok 2007 a nemohlo to dopadnout lépe. Apple právě představil revoluční iPhone a dějí na mobilním trhu najednou nabralo rychlý spád. Nokia přišla o svou neotřesitelnou pozici a ruku v ruce s tím náš web Mobilizujeme.cz, který jsem tvořil s několika redaktory, rychle rostl, protože jsme změnu zachytili včas a mezi prvními.

Dnes už si nepamatuji vše, ale některé detaily mi utkvěly. Například, že jsem měl cílem nikoliv vybudovat největší webový magazín o technologiích na českém trhu, ale tvořit ty správné hodnoty pro čtenáře v podobě užitečného obsahu, a to na webu, který nebude zahlcený reklamou. A jak už to tak v takových případech bývá, úspěch se časem dostavil.

Za celou tu dobu jsme naprosto nezávislou redakcí, která se nezodpovídá žádným jiným vydavatelům, mediálním domům, či zájmům kohokoliv ve smyslu firmy nebo jednotlivce. Až v posledních letech se ukazuje, jak moc bylo toto rozhodnutí důležité nejen pro mě už z principu, ale i pro ostatní.

Steve Jobs s historicky prvním iPhonem | foto: Apple

Nejnovější témata a originální, vlastní obsah

Ve světě technologií jde vše rychle vpřed, takže je i pro nás naprosto klíčové mít obsah co nejdříve takzvaně venku, abychom potěšili čtenáře a danou zprávu si náhodou nepřečetli jinde dříve. Samozřejmě ne vždy se to povede, ale na základě našich dat už víme, co lidi zajímá a má tedy cenu upřednostnit a co už tolik ne.

Oproti jiným magazínům se Mobilizujeme.cz odlišuje tím, že přináší spoustu vlastních seriálů. Například pravidelně vybíráme ty nejlepší aplikace pro Android a iOS, které jsou běžně placené, ale po omezenou dobu si je můžete stáhnout zdarma. Nebo dáváme tipy na novinky na Netflixu a dalších streamovacích službách.

Hledáme a poté hlavně ještě ověřujeme různé návody, které vám mohou zjednodušit život. A také testujeme nejnovější mobily, hodinky a další hardware, které je po technologické stránce zajímavý. Recenzí jsme již vydali přes 1 200 a někteří naši recenzenti mají opravdu zkušenosti, jako málokdo jiný v Česku. Pokud by vás zajímalo více, tak zamiřte do speciální sekce webu Mobilizujeme.cz – O nás.

Webový magazín Mobilizujeme.cz v roce 2025 | foto: Luboš Srb

Byli jsme první, kdo testoval skládací mobil od Samsungu

V roce 2019 jsme českému čtenáři nabídli opravdovou pecku. Exkluzivně jsme totiž jako první médium v Česku otestovali pěkných pár let očekávaný skládací smartphone od Samsungu, Galaxy Fold. S předstihem dnes máme na testování většinu produktů, o kterých však můžeme mluvit až po skončení embarga.

První recenze na skládací Samsung Galaxy Fold v Česku | foto: Luboš Srb

35 tisíc vydaných článků

Je to obrovské číslo, které se nikde u nás na webu Mobilizujeme.cz nedozvíte. Ale je to tak, aktuálně jsme již vydali více než 35 tisíc článků a každý rok jich pěkných pár pár tisíc přidáváme. Nicméně není to jen o kvantitě, mnohem důležitější je pro nás stále nabízet čtenářsky atraktivní obsah, který je srozumitelně zpracovaný.

Mobilizujeme.cz je technologickým leaderem

Dlouhou dobu jsme si vyráběli webové stránky sami, ale jelikož to tak dělá mnoho českých provozovatelů webů a přináší to spoustu kompromisů a nedostatků, rozhodli jsme se jít cestou odlišnou – kompletně vlastního webu, a to od designu až po technologické řešení na frontendu a backendu.

České weby o mobilech a technologiích (a nejen tyto) běžně spoléhají na řešení, které je postavené na populárním WordPressu (i my jsme jej nějakou dobu používali) či obecně PHP technologií. Když se ale podíváte za hranice Česka na ty nejmodernější weby, tak zjistíte, že už to není pro návštěvníky webů to nejlepší.

A tak jsme s Mobilizujeme.cz a dalšími projekty v roce 2020 přešli na NextJS, který se začal ukazovat jako velmi zajímavá alternativa do budoucna. Technologie, kterou dnes používají firmy jako OpenAI, Netflix, TikTok, Spotify, Nike, ale i například největší webové magazíny IGN či The Verge, je prostě tím, co jako webový uživatel chcete. V roce 2025 jsme přešli na nejnovější NextJS 15, který ani v zahraničí ještě mnoho webů nemá.

NextJS totiž dává do popředí uživatelský zážitek, ať už bleskurychlé načítání webových stránek, kdy se stránky prakticky ani nenačítají a vy můžete skrze celým webem krásně plynule procházet. Vše ovlivňujeme od A až do Z. Jenže v roce 2024 jsme za tuto stále ještě poměrně novou technologii zaplatili svou daň, o tom ještě bude dále řeč.

Mobilní zobrazení webu Mobilizujeme.cz | foto: Luboš Srb

Vypněte si AdBlock, u nás není potřeba

Jelikož je u nás čtenář na prvním místě, máme dlouhodobě podstatně méně reklamy než konkurenční weby. Méně je podle nás více a ve světě reklam to platí dvojnásob. I v letošním roce jsme se snažili najít ta nejlepší místa pro bannerovou reklamu, která nebude pro čtenáře tolik otravná.

Máme například vypnuté automatické reklamy, které mohou vkládat na web opravdu mnoho bannerů a zahltit tak návštěvníka. Schválně si zkuste, jak vypadá náš web bez AdBlocku a s AdBlockem, rozdíl je opravdu malý a navíc tím jediným podpoříte náš provoz, který vždy něco stojí.

Vedle bannerové reklamy, která je hlavním zdrojem příjmů online magazínu Mobilizujeme.cz, se spoléháme ještě na PR články, tedy sponzorovaný obsah od dodavatelů třetí strany. Někdo si u nás zaplatí prostor pro svůj produkt či službu a pokud nám to přijde relevantní vzhledem k zaměření webu, pak takový článek u nás vyjde.

Blokování reklam | foto: Blocktrough

Ekosystém, který nemá v Česku obdoby

Jelikož už dávno nejsou chytré technologie jen v mobilech a počítačích, ale prakticky všude kolem nás, založili jsme postupně po webu Mobilizujeme.cz další weby Elektrickevozy.cz a Inteligentnisvet.cz. Pro čtenáře to znamená jednak to, že jej nezahltíme skrze jeden web tématy z jiné branže, která by jej nemusela zajímat, ale i to, že můžeme testovat v provozu různé věci na různých webech. A to je k nezaplacení.

Mobilizujeme.cz navštěvuje více než milion Čechů měsíčně

Jsme rádi, že web Mobilizujeme.cz patří k nejoblíbenějším zdrojům zpráv a novinek na poli mobilních telefonů a technologií. V loňském roce jsme zaznamenali přes 18,1 milionu čtenářů, tedy v průměru více než 1,5 milionu čtenářů měsíčně. I v letošním roce na tyto skvělé výsledky navazujeme, díky vám!

Návštěvnost webu Mobilizujeme.cz v loňském roce | foto: Luboš Srb

Problémy v roce 2024/2025 kvůli AI a robotům

Není každý den posvícení, ale to, co jsme museli řešit v roce 2024/2025, bych nepřál nikomu. Bez jakékoliv penalizace nebo očividného problému jsme měli podezření na nějaké záhadné technické problémy, kvůli kterým se nám nové články přestaly indexovat do vyhledáváčů. Situaci jsme řešili s Googlem a následně se zapojil i Pavel Ungr, který má bohaté zkušenosti, ale ani s jeho pomocí se tomu po několika měsících nepovedlo přijít na kloub.

Pomohl až vývoj kompletně nového webu Mobilizujeme.cz pro rok 2025, který má sice design z více než 90 % stejný jako při redesignu v roce 2020 (co byste také u moderního a minimalistického webu vymýšleli jiného), ale pod kapotou se změnilo kompletně vše a do posledního detailu to celé bylo podřízeno tomu, abychom potěšili jak naše čtenáře, tak i roboty. Zajistili jsem zpětnou kompatibilitu technologie, která je pro roboty efektivnější, ačkoliv zastaralejší. Nedivili bychom se, kdyby to vymyslela AI v rámci úspor u firem typu Google.

Vývoj, který běžně zabere minimálně několik měsíců a vše je potřeba důkladně otestovat, jsme zvládli za měsíc. Pro účely otestování jsme nejnovější technologii NextJS 15 nasadili na nejmenším z našich webů – Inteligentnisvet.cz. A vše se začalo zase rychle zlepšovat. Od ledna 2025 jsou v novém také weby Mobilizujeme.cz a Elektrickevozy.cz.

Vyhledávání na Googlu | foto: Unsplash

Weby, ale i videa na sociálních sítích

Kdysi jsme natáčeli videa v rámci redakčních profilů na sociálních sítích. Až jsme v roce 2021 vymysleli něco úplně jiného, neotřelého a jako první webový magazín o technologiích v Česku jsme v rámci fungování redakce Mobilizujeme.cz vedle toho spustili tvůrčí profil Roman Macháč, na kterém natáčíme videa.

Že to byla správná cesta, se nám ukázalo nedlouho poté. Aktuálně v roce 2025 máme na TikToku přes 130 tisíc odběratelů, na Instagramu přes 115 tisíc odběratelů a na YouTube + YouTube Shorts brzy překročíme 50 tisíc odběratelů. Roman z Mobilizujeme tedy patří mezi nejvlivnější technologické influencery v Česku.

Sociální sítě Roman Macháč | foto: Luboš Srb

Pár slov závěrem

Pokud jste to celé dočetli až sem, tak klobouk dolů. Snad jste se dozvěděli něco nového nejen o tom, co děláme, ale i proč to děláme právě takto – srdcem, smysluplně a s respektem k vám, našim čtenářům.

Vážíme si každého z vás, kdo u nás nachází inspiraci, rady nebo zábavu. A slibujeme, že budeme dál makat, vylepšovat a tvořit obsah, na který se budete rádi vracet. Protože to celé dává smysl – právě díky vám!

