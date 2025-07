Mobil tenký jen 4,1 mm. Skládací Honor Magic V5 přepisuje všechny žebříčky

Honor Magic V5 je nejtenčí skládací telefon na světě. Přináší odolnost IP58, špičkový výkon, 5820mAh baterii a stylový design v několika verzích.

Nejtenčí skládací mobil na trhu

Honor představil nový skládací telefon Magic V5, tedy již pátou generaci v rámci své řady skládaček. Čínský výrobce si vždy zakládal na tom, aby patřily jeho skládací telefony mezi nejtenčí na trhu a loňský model Magic V3 se stal dokonce tím úplně nejtenčím.

Na tomto postu vydržel model V3 až do února tohoto roku, kdy si titul nejtenčí skládačky převzalo Oppo Find N5. To se ale nyní mění a je to opět Honor, kdo nabízí nejtenčí telefon se skládací konstrukcí. Pokud se vám zdá, že jsme zapomněli na generaci V4, tak nezapomněli.

Honor je, stejně jako většina čínských výrobců, pověrčivý a číslo 4 platí v Číně za nešťastné, takže bylo přeskočeno. Nový Magic V5 zaujme nejenom již zmíněnou tenkou konstrukcí, ale například i zvýšenou odolností. Ta se z krytí IPX8 zvedla na vyšší úroveň IP58/IP59.

To už je jen kousek od odolnosti, kterou nabízí vlajkové telefony tradiční konstrukce a Magic V5 je, spolu s modelem Vivo X Fold 5, nejodolnější skládačkou dneška. Design vychází z předchozí generace s tím rozdílem, že novinka má větší a více zakulacený fotomodul na zádech.

Honor Magic V5 | foto: Honor

Tenký, tenčí, nejtenčí

Pojďme se tedy podívat na tenkost, což je prvek, kde mezi sebou výrobci skládaček často usilovně soupeří. Šasi Honoru Magic V5 má v zavřeném stavu tloušťku 8,8 mm a v otevřeném pak pouze 4,1 mm, což jsou o chlup lepší hodnoty než u telefonu Oppo Find N5 (4,2 mm / 8,9 mm).

Hmotnost pak čítá 217 gramů a Magic V5 je tedy nejenom nejtenčí, ale spolu s Vivem X Fold 5 i nejlehčí skládačka. Mějte na paměti, že tyto hodnoty platí pro bílou verzi Ivory White a ostatní barevné varianty jsou o něco tlustší (4,2 mm / 9 mm) i těžší (222 gramů).

Krycí OLED displej má úhlopříčku 6,43 palce, nabízí LTPO technologii (1 – 120 Hz) a jas až 5000 nitů. Podobné parametry má také vnitřní, ohebný displej s úhlopříčkou 7,95 palce a oba panely podporují standardy HDR Vivid a Dolby Vision. Hodnota PWM je 4320 Hz.

Pant samozřejmě umožňuje zavření telefonu bez mezery a předěl mezi oběma polovinami displeje je zase o chlup menší, již takřka neznatelný. Na konstrukci pantu byla použita ocel, byl testován na 500 000 otevření a venkovní rám telefonu je vyztužen uhlíkovými vlákny.

Honor Magic V5 | foto: Honor

Vlajka se vším všudy

Honor Magic V5 je ryze vlajkovou skládačkou a o její pohon se stará procesor Snapdragon 8 Elite v kombinaci s operační pamětí 12 nebo 16 GB RAM. Vnitřní úložiště pak může mít velikost 256 GB, 512 GB, nebo dokonce 1 TB v případě vrcholného provedení.

Trojnásobný fotoaparát na zádech disponuje rozlišením 50 + 64 + 50 Mpx a jedná se o sestavu hlavního, teleobjektivu a ultra-širokoúhlé jednotky. Teleobjektiv disponuje periskopickou konstrukcí, je opticky stabilizovaný a nabízí 3× optické přiblížení.

Stabilizovaný je také hlavní fotoaparát, sestava je doplněna o laserové ostření i PDAF systém a ultra-širokoúhlý fotoaparát je vybaven automatickým ostřením. Selfie kamerky jsou dvě, v každém displeji jedna a obě disponují rozlišením 20 Mpx.

Co se baterie týče, tak v nitru této skládačky se nachází akumulátor s kapacitou 5820 mAh v kombinaci s 66W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením. Čínská verze má dokonce baterii o velikosti 6100 mAh, což je v segmentu skládaček aktuálně úplně nejvyšší hodnota.

Cena a dostupnost

Honor Magic V5 jde aktuálně do prodeje v Číně, a to ve třech paměťových (12 + 256 GB, 16 + 512 GB a 16 GB + 1 TB) a čtyřech barevných verzích (bílá, černá, zlatá a hnědá). Telefon se dostane i na globální trhy, ale prozatím se neví, kdy přesně se tak stane.

Honor Magic V5 (12 + 256 GB) – 8 999 jüanů (26 260 korun bez DPH)

Honor Magic V5 (16 + 512 GB) – 9 999 jüanů (29 190 korun bez DPH)

Honor Magic V5 (16 GB + 1 TB) – 10 999 jüanů (32 100 korun bez DPH)

Honor Magic V5: specifikace

Konstrukce sklo a hliník, skládací, otevřený: 156,8 × 145,9 × 4,1 nebo 4,2 mm / zavřený: 156,8 × 74,3 × 8,8 nebo 9 mm; 217 nebo 222 gramů Displej hlavní: 7,95ʺ, OLED LTPO, HDR10+, 1 – 120 Hz, 2352 × 2172 px, jemnost 403 PPI

přední: 6,43ʺ, OLED LTPO, HDR10+, 1 – 120 Hz, 2376 × 1060 px, jemnost 404 PPI Operační systém Android 15 + Magic OS 9 Čipset 8jádrový, 4,32 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Paměť 12/16 GB RAM, úložiště 256/512 GB / 1 TB, nemá MicroSD slot Fotoaparát trojitý (50 Mpx hlavní + 50 Mpx ultra-širokoúhlý + 64 Mpx teleobjektiv), clona f/1.6 + f/2.9 + f/2.5, 3× optický zoom, OIS, umělá inteligence, LED blesk; duální selfie: uvnitř a zvenku (20 Mpx uvnitř a 20 Mpx na venkovním displeji), clona f/2.2 LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz, LTE-A Cat20 Technologie 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 7, GPS, USB-C 3.1, stereo reproduktor, čtečka otisků na boku, čtečka tváře Baterie 5 820 mAh, rychlonabíjení 66 W, bezdrátové nabíjení 50 W, reverzní bezdrátové 5 W Cena a dostupnost od 8 999 ¥ (26 260 Kč bez DPH) , červenec 2024

Zdroj: Honor