Majitelé Samsungu Galaxy Z Fold 7 si stěžují na problém s loupáním laku

Galaxy Z Fold 7 přináší špičkové technologie, ale kazí ho problém s odlupujícím se lakem. Může za to použití neoriginální nabíječky?
Malá vada na kráse jinak skvělého mobilu?
Před několika týdny uvedl Samsung na trh nový skládací model Galaxy Z Fold 7, se kterým má vysoké ambice. Jedná se o smartphone s naprosto špičkovou výbavou a moderními technologiemi.
Telefon zaujal i v naší redakci a v podrobné recenzi si vysloužil několik pochvalných řádků. Ani tento telefon ale není dokonalý a dle zpráv z Redditu doprovází letošní model jeden velmi nepříjemný problém.
Mnoho majitelů se ozvalo s tím, že se jim z telefonu odlupuje lak. Tento problém se vyskytl už minulý rok u modelu Galaxy Z Fold 6 a i v tomto případě se lak loupe u všech barevných variant.
V čem je problém?
Novinka Galaxy Z Fold 7 je bezpochyby technologicky velmi vyspělé zařízení, jež v mnoha ohledech udává světové trendy. Problém v podobě loupání se laku je ale poměrně velký a rozhodně to nejde pro jihokorejského giganta o dobrou reklamu.
A v čem je vlastně problém? Všichni uživatelé na Redditu s tímto problémem se shodují, že zařízení jim nespadlo. Je tedy možné, že Samsung využívá špatnou technologii pro lakování zařízení. Vzhledem k tomu, že se ale nic podobného neobjevuje u jiných modelů značky, zřejmě není vina na špatném laku.
Pár uživatelů také uvedlo, že využívají neoriginální nabíječku. A právě tady je možná odpověď na tento palčivý problém. Neoriginální nabíječka nemusí být správně uzemněna, díky čemuž může unikat proud a tím znehodnocovat proces eloxování.
Při eloxaci je na slitině hliníku, z čehož je rám Galaxy Z Foldu 7 vyroben, vytvářena silná a odolná oxidovaná vrstva, která zabraňuje korozi. Využití špatné nabíječky s unikajícími proudy poté dokáže tuto povrchovou úpravu poškodit a tím pádem se teoreticky může onen lak začít loupat.
Používejte originální nabíječky
Samsung se k této situaci zatím nevyjádřil. Již minulý rok nicméně tento problém asijská značka zaznamenala a uživatelům tehdy sdělila, že loupání laku může skutečně způsobovat neoriginální nabíječka a výrazně doporučuje využívat originální.
Tu sice Samsung do balení Galaxy Z Fold 7 nepřibalil, avšak koupit si ji uživatelé samozřejmě mohou. V nabídce Samsungu je 25W nabíječka nabízena za 490 korun. Pokud je tedy ona nepříjemnost s lakem skutečně způsobena neoriginální nabíječkou, investice zhruba 500 korun se rozhodně vyplatí.