iPhone 17 Pro se velmi snadno poškrábe. Rozborka odhalila i silnou stránku

Ondřej Koníček
iPhone 17 Pro | Zdroj: Unsplash
iPhone 17 Pro | Zdroj: Unsplash

Nový Apple iPhone 17 Pro potěší snadnějšími opravami, ale zklame náchylností na škrábance na hranách fotomodulu.

Expert prověřil odolnost nových iPhonů 17

Apple představil před zhruba dvěma týdny nové iPhony 17 a ty se obecně setkaly s velmi pozitivním přijetím. Konečně jsme se dočkali pořádné porce novinek, u vrcholných modelů Pro a Pro Max také vytoužené změny designu a samozřejmě dorazila očekávaná tenká verze Air.

Jenže velmi brzy po začátku prodeje se sociální sítě začaly plnit telefony, které jsou jen po pár dnech poškrábány. Zdá se, že se tento problém týká jen vrcholné dvojice Pro a Pro Max a oním místem, kde se velmi rychle objevují nehezké škrábance, je modul fotoaparátu, respektive jeho hrany.

Upozornil na to i známý „trýznitel“ telefonů Zack Nelson alias JerryRigEverything. Jde o to, že eloxovaná hliníková vrstva nedrží u ostrých rohů fotomodulu ideálně a vytváří tak slabé místo nátěru. Kdyby byla tato oblast zaoblena, či zkosena, výsledky by byly lepší a nátěr odolnější.

Jak moc velký je to problém?

Barva je v oblasti fotoaparátu obou vlajkových modelů opravdu velmi náchylná na poškrábání a snadno ji poškodí běžné předměty, jako například mince, nebo klíče. Horní plocha modulu fotoaparátu je ale již poměrně odolná a ta si s nástrahami v kapsách poradí.

Jedna z možností, jak tomuto poškrábání předejít, je pořídit si ochranný kryt. Ten totiž kryje i hrany fotomodulu a měl by ho bez problémů udržet v dobrém stavu. iPhone 17 Pro se již také dočkal kompletní demontáže, která odhalila několik zajímavých prvků.

Na montáž je používání více šroubků (celkem 14), než lepidla, což je pro případné opravy lepší řešení. Nová základní deska je uvnitř umístěna vodorovně, což by mělo nabídnout lepší ochranu proti pádu. Procesor A19 Pro se ale překrývá s paměťovým čipem a to by mohl být, kvůli teplu, problém.

Opravy budou snazší

Celkově by měla být oprava iPhonu 17 Pro o něco málo snazší než u minulé generace, a vlastně i než u předchozích modelů. Apple sice použil některé nové konektory, takže demontáž je o něco složitější, ale celková opravitelnost by měla být o něco lepší.

Zdroj: JerryRigEverything / YouTube

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

