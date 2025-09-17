Logo Mobilizujeme.cz

iPhone 17 přinesl nový trend s příslušenstvím k mobilu. Google rychle reaguje

Ondřej Koníček
Řemínek Rope Wristlet | Zdroj: Google
Řemínek Rope Wristlet | Zdroj: Google

Apple spustil trend s popruhem na iPhone, Google reaguje řemínkem Rope Wristlet pro Pixely. Stojí jen 7 dolarů a je v atraktivních barvách.

Apple zase jednou určuje trendy

Kalifornský gigant byl v minulosti jedním z hlavních trend-setterů, tedy firmou, která obecně udává trendy. To už sice nyní platí v mnohem menší míře, ale čas od času se Apple trefí s něčím, co nedá konkurenci spát. A přesně to se mu povedlo nyní.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Na nedávné konferenci „Awe Dropping“ představil kalifornský gigant nejenom nové iPhony 17, hodinky Apple Watch 11, nebo sluchátka AirPods Pro 3. Dočkali jsme se i zajímavého příslušenství a jedním z těch nejoriginálnějších kousků byl určitě Crossbody popruh.

Ten se připevňuje k pouzdrům k tomu určeným a slouží k tomu, abyste mohli nosit svůj iPhone pověšený přes tělo a ne po kapsách, či v kabelce. Ano, tato novinka stojí, v kombinaci s kompatibilním pouzdrem, přes 3 tisíce korun, ale evidentně se jednalo o trefu do černého.

Řemínek Rope Wristlet | Zdroj: Google
Řemínek Rope Wristlet | Zdroj: Google

Se svým popruhem přispěchal i Google

Nápad na tento typ příslušenství se evidentně zalíbil Googlu, který se rozhodl přijít s něčím podobným. Není to tedy přímo popruh přes tělo, ale rozhodně se jedná o zajímavé příslušenství, které by se mohlo setkat s úspěchem.

Jedná se o řemínek Rope Wristlet určený k tomu, aby se zahákl za zápěstí a zabránil pádu vašeho Pixelu v případě, kdyby vám při používání vyklouzne z rukou. Řemínek je vyroben z polyesteru a k jeho připojení je nutné používat ochranný kryt na telefon.

Řemínek se připojuje k poutku, které se provlékne otvorem v krytu na USB-C konektor a vloží se mezi záda telefonu a kryt. Je tedy kompatibilní s každým pouzdrem, které má výřez na USB-C konektor, nicméně se skládačkami Pixel Fold bohužel kompatibilní není.

Cena a dostupnost

Řemínek Rope Wristlet je prozatím k dispozici jen v USA, a to prostřednictvím oficiálního obchodu Google Store. V nabídce jsou tři barevné kombinace (modrá + purpurová, černá + šedá a žlutá + zelená) a cena tohoto doplňku byla stanovena na 7 dolarů (cca 175 Kč).

Zdroj: Google Store

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Recenze Honor Magic V5 – Skládací eso
Ondřej Koníček

Recenze Honor Magic V5 – Skládací eso

Nelíbí se vám iOS 26? Zde je jednoduchý návod, jak přejít zpátky na iOS 18
Ondřej Koníček

Nelíbí se vám iOS 26? Zde je jednoduchý návod, jak přejít zpátky na iOS 18

Odlehčený vlajkový model za příznivou cenu? Letošní vivo X200 je zajímavou volbou
PR článek

Odlehčený vlajkový model za příznivou cenu? Letošní vivo X200 je zajímavou volbou

Pochybujete o úspěchu iPhonu 17? Loňský iPhone 16 je hit roku 2025
Ondřej Koníček

Pochybujete o úspěchu iPhonu 17? Loňský iPhone 16 je hit roku 2025

Tip pro iOS 26 – Jak vypnout Liquid Glass design a prodloužit výdrž baterie?
Tomáš Rajnoch

Tip pro iOS 26 – Jak vypnout Liquid Glass design a prodloužit výdrž baterie?

Unikátní a možná i praktické? Nové mobily Xiaomi budou mít displej na zádech
Ondřej Koníček

Unikátní a možná i praktické? Nové mobily Xiaomi budou mít displej na zádech

Kdy a na které telefony vyjde One UI 8? Byl zveřejněn harmonogram aktualizací
Ondřej Koníček

Kdy a na které telefony vyjde One UI 8? Byl zveřejněn harmonogram aktualizací

Vyšlo watchOS 26 s designem Liquid Glass. Přináší největší změny v historii
Ondřej Koníček

Vyšlo watchOS 26 s designem Liquid Glass. Přináší největší změny v historii

iOS 26 je tu pro všechny! Jak aktualizaci stáhnout a proč to raději nedělat hned teď?
Tomáš Rajnoch

iOS 26 je tu pro všechny! Jak aktualizaci stáhnout a proč to raději nedělat hned teď?