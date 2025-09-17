iPhone 17 přinesl nový trend s příslušenstvím k mobilu. Google rychle reaguje

Apple spustil trend s popruhem na iPhone, Google reaguje řemínkem Rope Wristlet pro Pixely. Stojí jen 7 dolarů a je v atraktivních barvách.
Apple zase jednou určuje trendy
Kalifornský gigant byl v minulosti jedním z hlavních trend-setterů, tedy firmou, která obecně udává trendy. To už sice nyní platí v mnohem menší míře, ale čas od času se Apple trefí s něčím, co nedá konkurenci spát. A přesně to se mu povedlo nyní.
Na nedávné konferenci „Awe Dropping“ představil kalifornský gigant nejenom nové iPhony 17, hodinky Apple Watch 11, nebo sluchátka AirPods Pro 3. Dočkali jsme se i zajímavého příslušenství a jedním z těch nejoriginálnějších kousků byl určitě Crossbody popruh.
Ten se připevňuje k pouzdrům k tomu určeným a slouží k tomu, abyste mohli nosit svůj iPhone pověšený přes tělo a ne po kapsách, či v kabelce. Ano, tato novinka stojí, v kombinaci s kompatibilním pouzdrem, přes 3 tisíce korun, ale evidentně se jednalo o trefu do černého.
Se svým popruhem přispěchal i Google
Nápad na tento typ příslušenství se evidentně zalíbil Googlu, který se rozhodl přijít s něčím podobným. Není to tedy přímo popruh přes tělo, ale rozhodně se jedná o zajímavé příslušenství, které by se mohlo setkat s úspěchem.
Jedná se o řemínek Rope Wristlet určený k tomu, aby se zahákl za zápěstí a zabránil pádu vašeho Pixelu v případě, kdyby vám při používání vyklouzne z rukou. Řemínek je vyroben z polyesteru a k jeho připojení je nutné používat ochranný kryt na telefon.
Řemínek se připojuje k poutku, které se provlékne otvorem v krytu na USB-C konektor a vloží se mezi záda telefonu a kryt. Je tedy kompatibilní s každým pouzdrem, které má výřez na USB-C konektor, nicméně se skládačkami Pixel Fold bohužel kompatibilní není.
Cena a dostupnost
Řemínek Rope Wristlet je prozatím k dispozici jen v USA, a to prostřednictvím oficiálního obchodu Google Store. V nabídce jsou tři barevné kombinace (modrá + purpurová, černá + šedá a žlutá + zelená) a cena tohoto doplňku byla stanovena na 7 dolarů (cca 175 Kč).