Android 16 míří na první telefony Motorola. Harmonogram aktualizací zatím není

Ondřej Koníček
Android 16 | foto: Android Police
Nový Android 16 už běží na prvních telefonech Motorola. Aktualizaci získaly Edge 60 Pro a Edge 50 Fusion, další modely přijdou brzy na řadu.

Motorola spouští aktualizace na Android 16

Google letos představil novou verzi Androidu o něco dřív a těžíme z toho všichni. Zatímco přechod na Android 15 byl spíše bolestivý (v Samsungu by o tom mohli napsat román), s novou verzí, tedy Androidem 16, jde vše tak nějak lépe, rychleji a plynuleji.

Aktualizace na tento systém již spustil jak Samsung, který si vehementně snaží napravit pověst, tak Xiaomi a také, trochu překvapivě, Sony. K těmto výrobcům se nyní přidává Motorola, která ladí novou verzi Androidu pro své telefony již od června, kdy bylo spuštěno beta testování.

Nyní tedy přichází řada na stabilní sestavení a asi není překvapením, že jako první míří na telefony v rámci Moto Edge, která je velmi oblíbená. Aktualizaci na Android 16 prozatím dostali majitelé telefonů Edge 60 Pro v Brazílii a Edge 50 Fusion v Mexiku.

Motorola Edge 60 Pro | foto: Motorola
Motorola Edge 60 Pro | foto: Motorola

Kdy se dočkají ostatní telefony a jiné trhy?

Fakt, že Motorola již spustila distribuci stabilního sestavení Androidu 16, znamená, že se v dohledné době dočkají i ostatní trhy, pochopitelně včetně Česka. Kdy přesně se prozatím neví, ale mělo by se tak stát v horizontu následujících týdnů.

Android 16 přináší telefonům Motorola spoustu novinek, včetně výraznější a rozsáhlejší personalizace, či lehce přepracovaného designu rozhraní. Opomenuta nebyla ani bezpečnost v podobě vylepšené ochrany před nebezpečnými aplikacemi.

Za zmínku stojí i vylepšená kompatibilita s audio zařízeními, které využívají Bluetooth LE. Poměrně dost původních novinek od Googlu ale schází, například funkce Live Updates (Živé aktualizace), nebo inteligentní seskupování notifikací.

Zkontrolujte si svůj telefon

Jakmile aktualizace na váš telefon dorazí, automaticky by se vám měla zobrazit na displeji notifikace. Klidně si to ale můžete zkontrolovat manuálně. Zamiřte do nastavení telefonu a poté si otevřete sekci Systém, kde budou informace o dostupnosti aktualizace k dispozici.

Zdroj: Gizmochina

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

