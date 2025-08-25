Logo Mobilizujeme.cz

iPhone 16 se bude nabíjet rychleji i bez MagSafe. iOS 26 přidává podporu Qi2

Luboš Srb
Bezdrátová nabíječka s Qi2 s výkonem až 25 W | foto: Belkin
Apple v iOS 26 zpřístupnil iPhonům 16 rychlé bezdrátové nabíjení Qi2 s výkonem 25 W. Konečně tak půjde nabíjet stejně rychle i s nabíječkami od jiných výrobců.

Majitelé iPhonů 16, radujte se!

Apple oznámil, že všechny modely iPhonu 16 (kromě verze 16e) nově podporují standard Qi2 s výkonem až 25 W. To znamená, že rychlé bezdrátové nabíjení už není vyhrazené jen pro MagSafe, ale funguje i s nabíječkami jiných značek.

Rychlost se tím výrazně posunula. Zatímco běžné Qi nabíječky končily na 15 W, teď se iPhony 16 dokážou nabít z nuly na 50 % zhruba za 30 minut, tedy stejně rychle jako s oficiální MagSafe nabíječkou.

Novinka zároveň ukazuje, že Qi2 s výkonem 25 W se stane dlouhodobým standardem. Apple tím potvrzuje, že stejnou technologii nabídne i připravovaná řada iPhone 17, takže uživatelé mohou počítat s rychlejším a univerzálnějším nabíjením i do budoucna.

iPhone 16 Pro Max v ruce | foto: Luboš Srb
Bez MagSafe ušetříte stovky korun

V zahraničí už se objevují první Qi2 nabíječky s výkonem 25 W. Například Belkin nabízí modely 2-v-1 nebo 3-v-1, které stojí od 60 do 130 dolarů, tj. v přepočtu od 1 250 do 2 700 Kč. Uživatelé tak mají možnost volby – nemusí platit prémiovou cenu za MagSafe a přitom získají stejný výkon.

Na český trh by měly nabíječky s Qi2 také brzy zamířit.

Pro uživatele to znamená širší nabídku dostupného příslušenství, ať už jde o stojánky na stůl, držáky do auta nebo powerbanky. A i když Apple MagSafe zůstává oficiálním řešením, s nástupem Qi2 se rozdíly mezi originálním a neoriginálním příslušenstvím prakticky smažou.

Zdroj: Macrumors

