iOS 26 vám ukáže, za jak dlouho budete mít nabitý iPhone

Nový iOS 26 rozděluje uživatele

Apple před pár dny představil nový systém iOS 26, který vyvolal značně rozporuplné reakce. Nový designový styl pojmenovaný Liquid Glass, tedy tekuté sklo, prozatím působí jako mix sice zajímavých, ale ve finále spíše nepřehledných prvků, které při používání překážejí.

Mimo kontroverzní pojetí doplnil Apple poslední verzi svého systému o zajímavé novinky, z nichž některé spadají do ranku těch opravdu praktických. Do této kategorie patří například rozšířená funkce baterie, která vám ukáže, kolik času zbývá do jejího plného nabití.

Ano, je to něco, co uživatelé Androidu moc dobře znají a v rámci tohoto systému je tato informace dostupná již nějakou dobu. V iOS 26 bude k dispozici údaj o nabíjecích časech jak na zamykací obrazovce, tak přímo v nastavení baterie.

Nastavení Baterie v rámci iOS 26 | foto: 9to5mac

Mějte nabíjení pod kontrolou

Když připojíte iPhone s novým iOS 26 k nabíječce, zobrazí se vám na zamykací obrazovce v její horní části odhadovaný čas potřebný k nabití na hranici 80 %. Pokud budete chtít informaci o odhadované době do plnému nabití, tak tu najdete přímo v nastavení baterie. Dosud to šlo udělat podobně jen přes Zkratky, jak nedávno radil kolega Luboš Srb ve svém článku.

Tato funkce bude užitečná z více důvodů, a jedním z těch hlavních je detekce pomalých nabíječek. Pokud máte doma více nabíječek a nevíte, jak jsou výkonné, pomocí připojení k iPhonu s iOS 26 a sledováním měnícího se času potřebného k dokončení nabíjení to rychle zjistíte.

Baterie se ale v rámci nového iOS 26 dočkala i dalších vylepšení – iPhone například umí sledovat průměrnou spotřebu během dne, upozornit na aplikace s vyšší spotřebou a dělat různá srovnání. Nový graf například porovná vaši aktuální spotřebu s denními a týdenními průměry.

Adaptivní napájení pro co nejlepší výdrž

Novinkou v iOS 26 je režim Adaptivní napájení, který se postará o co možná nejlepší výdrž vašeho telefonu. Nabízí jakýsi kompromis mezi výkonem a výdrží a telefon si v tomto režimu umí korigovat výkon tak, aby prodloužil výdrž.

Když systém detekuje vyšší spotřebu, než je obvyklé, může kvůli prodloužení výdrže provést úpravy výkonu. Může například trochu snížit jas displeje, což je prvek, který je na energii poměrně náročný a snížením výkonu tak kompenzuje vyšší odběr energie z baterie.

Tyto úpravy ale budou velmi nenápadné a uživatel je s největší pravděpodobností ani nezaregistruje. Pokud bude odběr energie standardní, systém samozřejmě žádné zásahy do výkonu provádět nebude a vše zůstane tak, jak je.

Zdroj: 9to5mac