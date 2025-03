Za jak dlouho se vám nabije iPhone? Objevil se způsob, jak to rychle zjistit

Zbývající čas dobíjení do 100 % na iPhonu | foto: Luboš Srb

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, jestli se dá zjistit, za jak dlouho se nabije iPhone. Díky aplikaci Zkratky existuje řešení a já vám ho ukážu.

Získejte odhad doby dobití do 100 %

Ať už potřebujete telefon rychle dobít před cestou nebo vás zkrátka podobné informace o zbývající době nabíjení iPhonu zajímají, díky aplikaci Zkratky to můžete snadno zjistit.

Nejprve si musíte přidat tuto konkrétní Zkratku do svého iPhonu. Stačí jen kliknout na odkaz a poté Zkratku přidat do svého účtu. Následně si ji ještě můžete upravit, například název či jednotlivé výrazy.

Jak to funguje?

Zkratka obsahuje výpočet, který vám dá přibližný zbývající čas do plného nabití telefonu. A podle toho vám pak ukazuje aktuální informaci. Můžete si ji přidat do ovládacího centra, ale ještě lepší je ji zautomatizovat.

To se udělá tak, že v aplikaci Zkratky přejdete do sekce Automatizace a zde si vyberete, aby se daná zkratka s výpočtem spustila okamžitě po připojení mobilu do nabíječky.

Nastavení Zkratky pro odhadovaný čas dobíjení telefonu | foto: Luboš Srb

Výpočet není dokonalý, ale orientační

Co je dobré vědět, tak že zkratka počítá s lineárním výkonem dobíjení, což v praxi nemusí vždy nastat. Už jen z principu fungování Li-Ion baterií je totiž pro snížení jejich degradace výhodnější nabíjet posledních 10-20 % výrazně pomaleji.

Nicméně jako odhad pro dobu nabíjení do 100 % poslouží tento výpočet ve formě Zkratky od Applu dobře. A jestli se vám telefon bude nabíjet 30 minut nebo nakonec 35 minut vás asi trápit nemusí.

Informaci máte i v hodinkách

Pokud máte vedle iPhonu i Apple Watch, tak vám bude informace o odhadovaném času pro dobití iPhonu chodit také na vaše hodinky. Nejde o nic, bez čeho by se nedalo žít, ale je to něco, co může leckoho bavit.