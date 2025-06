Nejodvážnější jablíčkáři už testují iOS 26. Všichni si ale stěžují na stejnou věc

iOS 26 dorazil s revolučním designem Liquid Glass, ale místo nadšení budí rozpaky. Nový vzhled je krásný, ovšem často na úkor přehlednosti a funkčnosti.

iOS 26 je venku a vyvolává rozporuplné pocity

Apple prezentuje iOS 26 jako jednu z největších změn od dob iOS 7 z roku 2017, kdy byl vůbec poprvé nahrazen původní design systému z éry Steva Jobse. Na první pohled se to tak opravdu zdá, a to díky zcela novému designovému jazyku zvanému Liquid Glass, neboli „tekuté sklo“.

Jenže všechna sláva, polní tráva. U nového systému totiž výrazně zvítězila forma nad obsahem. Pryč je funkční, jednoduché a relativně přehledné prostředí, kde člověk většinou bezpečně poznal, co se děje. Na řadu přišlo prostředí plné pozlátek a věcí, které spíše ztěžují jeho používání.

Průhledné plochy plné odlesků, průhledné ikonky reflektující pozadí telefonu či oblasti, které se vzájemně překrývají. Apple chce mít svůj systém čistý, ale u iOS 26 to s tou čistotou a transparentností tak přehnal, že nastal pravý opak. Systém je nepřehledný a zmatený.

Nejdůležitější novinky u iOS 26 | foto: Apple

Uživatelé nejsou zrovna dvakrát nadšeni

Nový iOS 26 zamířil na první telefony v rámci programu Apple Developer a spousta uživatelů si ho mohla vyzkoušet na vlastní kůži. A bohužel, drtivě převažují negativní pocity právě z toho důvodu, že systém působí přeplácaně, nepřehledně a do čistoty, na kterou jsme u Applu zvyklí, má daleko.

Největším problémem se zdají být systémové prvky, respektive ovládací panel s rychlými volbami. Ten je samozřejmě průhledný a ovládací prvky na něm obsažené se kvůli tomu mísí s ikonami na domovské obrazovce, což vytváří poměrně nepříjemný a špatně čitelný chaos.

Není dobře poznat, které funkce jsou zapnuté, které nikoliv a ovládací centrum se stává z velké části opravdu špatně použitelné. Podobně problematické je také centrum notifikací, které jsou, kvůli průhlednosti v kombinaci se světlým textem, prakticky nečitelné.

iOS 18 (vlevo) vs iOS 26 (vpravo) | foto: Luboš Srb

Změna k horšímu?

Zatím působí iOS 26 jako změna na sílu a snaha přinést něco, o čem by se dalo mluvit jako o největší proměně za dekádu. Jenže ve výsledku to vypadá, že je to obrat spíše k horšímu a kombinace průhledných prvků se světlým písmem a světlými tóny opravdu není nejšťastnější.

Namísto toho, aby se Apple zaměřil na to, co opravdu potřebuje vylepšení, vzal slušně navržené rozhraní a zcela účelově ho přepracoval jen proto, aby mohl mluvit o revoluční proměně. Snaha o sjednocení všech systémů je samozřejmě chvályhodná, ale Liquid Glass je střelba mimo terč.

Nový iOS 26 se aktuálně nachází ve formě vývojářské bety a do ostrého vydání má ještě relativně daleko. To znamená, že se ještě může leccos změnit, ale asi nejde úplně očekávat, že by Apple systém zcela přepracoval. Některé prvky by ale na základě kritiky přece jen mohly být upraveny.

