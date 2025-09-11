iOS 26 těsně před vydáním ostré verze dostává jednu úžasnou funkci

Apple již příští týden vypustí nové iOS 26 na iPhony. Teď se můžete těšit ještě o něco víc, protože se objevila další skvělá funkce.
Ještě více přizpůsobitelné iOS 26
Operační systém iOS 26 pro iPhony od Applu je v beta testování již několik měsíců. Tento systém přináší řadu velkým změn a nese se v designovém duchu tekutého skla, jež Apple nazývá jako Liquid Glass.
Za dobu beta testování se přitom objevila řada skvělých novinek, které vylepšují uživatelský zážitek. Přesto si ale Apple některé novinky ukryl a odhaleny jsou až nyní při spuštění plnohodnotné verze pro beta testery. Zbylí uživatelé, kteří se do beta testování nepřihlásili, si na novinky budou muset počkat do 15. září.
A jakou novinku si Apple pro uživatele připravil? Ikony na domovské obrazovce lze ještě více upravit, přičemž barevné schéma může kopírovat barvu telefonu nebo použitého krytu.
Barevné přizpůsobení aplikací
S příchodem iOS 18, které debutovalo v září 2024, přidal Apple do systému možnost úpravy barevného schématu ikonek. Z voleb Apple nabízí světlý či tmavý režim, přičemž vzhled ikonek jde i tónovat. To znamená, že ikony aplikace lze zbarvit například do modrého odstínu.
V tomto ohledu nicméně iOS 26 zachází ještě dále. K těmto možnostem přidává dvě nové. Jedna z nich automaticky rozezná barvu telefonu a ikony dle toho upraví. Pokud tedy vlastníte například iPhone 17 Pro v kosmické oranžové, ikony se automaticky zahalí do tohoto odstínu.
Druhá možnost spolupracuje s barvou krytu. Je však nutné využívat originální kryt od Applu s technologií MagSafe. Díky tomu váš telefon pozná barvu krytu a následně podle toho barvy upraví.
Prozatím ale není jisté, zda-li Apple rozpozná i kryty výrobců třetích stran s MagSafe. Rozhodně se ale jedná o šikovný detail, jenž vám ještě více pomůže iPhone přizpůsobit k obrazu svému.
Aktualizace iOS 26 je za rohem
Tyto dvě malé ale velmi šikovné novinky tedy dorazí s aktualizací iOS 26. Tu Apple plánuje celoplošně vypustit už 15. září a podporováno je hned 26 modelů iPhonů. Nový operační systém si stáhnou majitelé iPhonu SE 2. i 3. generace a iPhonu 11 a novějších.