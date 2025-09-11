Logo Mobilizujeme.cz

iOS 26 těsně před vydáním ostré verze dostává jednu úžasnou funkci

Tomáš Rajnoch
iOS 26 na iPhonu | foto: Apple
iOS 26 na iPhonu | foto: Apple

Apple již příští týden vypustí nové iOS 26 na iPhony. Teď se můžete těšit ještě o něco víc, protože se objevila další skvělá funkce.

Ještě více přizpůsobitelné iOS 26

Operační systém iOS 26 pro iPhony od Applu je v beta testování již několik měsíců. Tento systém přináší řadu velkým změn a nese se v designovém duchu tekutého skla, jež Apple nazývá jako Liquid Glass.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Za dobu beta testování se přitom objevila řada skvělých novinek, které vylepšují uživatelský zážitek. Přesto si ale Apple některé novinky ukryl a odhaleny jsou až nyní při spuštění plnohodnotné verze pro beta testery. Zbylí uživatelé, kteří se do beta testování nepřihlásili, si na novinky budou muset počkat do 15. září.

A jakou novinku si Apple pro uživatele připravil? Ikony na domovské obrazovce lze ještě více upravit, přičemž barevné schéma může kopírovat barvu telefonu nebo použitého krytu.

Barevné schéma ikon iOS 26 | Zdroj: 9to5Mac
Barevné schéma ikon iOS 26 | Zdroj: 9to5Mac

Barevné přizpůsobení aplikací

S příchodem iOS 18, které debutovalo v září 2024, přidal Apple do systému možnost úpravy barevného schématu ikonek. Z voleb Apple nabízí světlý či tmavý režim, přičemž vzhled ikonek jde i tónovat. To znamená, že ikony aplikace lze zbarvit například do modrého odstínu.

V tomto ohledu nicméně iOS 26 zachází ještě dále. K těmto možnostem přidává dvě nové. Jedna z nich automaticky rozezná barvu telefonu a ikony dle toho upraví. Pokud tedy vlastníte například iPhone 17 Pro v kosmické oranžové, ikony se automaticky zahalí do tohoto odstínu.

Druhá možnost spolupracuje s barvou krytu. Je však nutné využívat originální kryt od Applu s technologií MagSafe. Díky tomu váš telefon pozná barvu krytu a následně podle toho barvy upraví.

Prozatím ale není jisté, zda-li Apple rozpozná i kryty výrobců třetích stran s MagSafe. Rozhodně se ale jedná o šikovný detail, jenž vám ještě více pomůže iPhone přizpůsobit k obrazu svému.

Aktualizace iOS 26 je za rohem

Tyto dvě malé ale velmi šikovné novinky tedy dorazí s aktualizací iOS 26. Tu Apple plánuje celoplošně vypustit už 15. září a podporováno je hned 26 modelů iPhonů. Nový operační systém si stáhnou majitelé iPhonu SE 2. i 3. generace a iPhonu 11 a novějších.

Zdroj: 9to5Mac

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe

Lidl má vychytanou LED čelovku s pohybovým senzorem. Stojí jen 149 korun
Ondřej Koníček

Lidl má vychytanou LED čelovku s pohybovým senzorem. Stojí jen 149 korun

Dabing místo titulků? YouTube chystá převratnou novinku u videí
Ondřej Koníček

Dabing místo titulků? YouTube chystá převratnou novinku u videí

Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské
Ondřej Koníček

Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi
Ondřej Koníček

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce
Luboš Srb

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM
Ondřej Koníček

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky
Ondřej Koníček

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci