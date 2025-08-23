Logo Mobilizujeme.cz

Vyzkoušejte Veo 3 od Google: Nejlepší nástroj na tvorbu AI videí je zdarma

Ondřej Koníček
Veo 3 | foto: Google
Google nabízí nástroj Veo 3 pro generování AI videí zcela zdarma, ale jen během tohoto víkendu. Nenechte si ujít tuto skvělou akci.

Když Google před pár měsíci představil AI model na generování videí Veo 3, doslova jím ohromil celý svět. Posun od předchozího modelu Veo 2 byl obrovský a aktuálně se jedná o nejpokročilejší platformu na generování videí na trhu.

Jednou z hlavních zbraní platformy Veo 3 je schopnost generování videí i se zvukovou stopou, což byl v této oblasti skutečně průlom. Prakticky ihned po jeho uvolnění veřejnosti se začali tvůrci předhánět v tom, kdo v něm vytvoří reálnější a lepší klip.

Běžně je AI model Veo 3 za peníze

Nic ale samozřejmě běžně není zdarma, a abyste získali přístup k této platformě, je nutné platit si alespoň předplatné AI Pro (549,99 korun měsíčně). V jeho rámci je k dispozici odlehčená verze Fast s nižším rozlišením a pro plnou verzi je nutné mít předplatné Ultra (6 890 korun měsíčně).

Vyzkoušejte si Veo 3 zdarma

Pokud vás Veo 3 zajímá, ale nevíte, zda si platit předplatné, či nikoliv, můžete si ho přes tento víkend vyzkoušet zcela zdarma. Google totiž spustil možnost bezplatného vyzkoušení generování videí přes Veo 3, a to přímo prostřednictvím platformy Gemini.

V rámci této akce si může každý uživatel vygenerovat celkově trojici klipů s délkou 8 sekund každý, a to kompletně se zvukem. Videa se tvoří ve verzi Fast, která toho sice neumí tolik, ale je výrazně rychlejší a onen 8sekundový klip zvládne vytvořit za 1 – 2 minuty.

Jakmile video vytvoříte, můžete si ho stáhnout do PC a přes tlačítko sdílení ho také poslat svým přátelům. Takový víkend zdarma pořádně provětrá serverové kapacity Googlu, který si je toho ale vědom a údajně s nárůstem provozu počítá.

Jak na videa ve Veo 3?

Vytvoření klipu přes platformu Veo 3 je opravdu velmi snadné. Najdete ji v Gemini, na www.gemini.google.com. Ve spodní části stačí kliknout na položku Video a poté jen přesně popsat obsah vašeho klipu. Tři videa zdarma jsou přístupné i přímo přes mobilní aplikaci Gemini.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

