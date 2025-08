Tyto mobily s Androidem si teď rozhodně nekupujte, i když jsou výborné

Plánujete pořízení nového telefonu? Pokud pokukujete po modelech Google Pixel, raději vyčkejte. Přijde nová generace a nejspíš i slevy současných modelů.

Teď není vhodný čas na nákup nového telefonu

Pokud plánujete pořízení nového telefonu s Androidem a neřešíte peníze, takže pokukujete po vlajce, ještě vydržte. Jestli vybíráte v této nejvyšší kategorii, pravděpodobně se vám do užšího výběru dostaly i Pixely 9. Jsou to výborné telefony, ale aktuálně je k jejich koupi nejhorší doba.

Proč takový postoj? Již za pár dnů totiž bude oficiálně představena nová řada Pixel 10, takže pořizovat aktuální generaci, která je samozřejmě ještě stále dostupná, by byla chyba. Ne, že by se snad jednalo o špatné telefony, to ani omylem, ale nová generace bude zkrátka stát za to.

Někdy bývá koupě mobilu, který má být nahrazen novou generací, výhodná a může se vyplatit, ale to platí jen v určitých případech. Mezi ně patří například velká sleva končící generace, nebo ne až tak výrazné novinky v rámci nadcházejících modelů. Ani jeden případ ale pro Pixely neplatí.

Pixely, stejně jako iPhony, nijak výrazně nezlevňují a je pravděpodobné, že cenový rozdíl mezi odcházející a novou generací bude velmi malý. Nějaký bude, to zcela jistě, ale rozhodně nebude nijak dramatický a takový, aby se Pixely 9 vyplatily nějak výrazněji.

Pixel 9 Pro XL | foto: Luboš Srb

Čtěte také: Google Pixel 10 odhalen! Vypadá jako iPhone, na zádech má slušný batoh s foťákem

Novinky, které budete chtít

Zcela jiná ale bude situace v oblasti novinek, které Pixely 10 oproti aktuálním modelům nabídnou. V rámci řady Pixel by bylo klidně možné nazvat je malou revolucí a jedna z hlavních novinek se bude týkat pohonu v podobě procesoru Tensor G5.

Tovární čipy Tensor, které poprvé dorazily v rámci řady Pixel 6, tahaly v porovnání s konkurenčními čipy od Qualcommu, ale i Applu či MediaTeku, za kratší konec. Nabízely nižší výkon, byly výrazně energeticky náročnější a více se zahřívaly.

Nejnovější generaci tohoto čipu ale bude vyrábět TSMC, které převezme štafetu po Samsungu a očekává se výrazné zlepšení na všech frontách. Hlavně v oblasti efektivity a produkce tepla by měl být nový Tensor G5 konečně na úrovni s konkurencí.

Další velká novinka se týká základního Pixelu 10, který dostane, vůbec poprvé, trojnásobný fotoaparát s teleobjektivem. Nemá tedy smysl kupovat za podobnou cenu Pixel 9 bez zoomovací jednotky, když ji jeho nástupce nabídne a bude tedy v oblasti fotografování univerzálnější.

Pixel 10 na neoficiálním renderu | foto: OnLeaks / Android Headlines

MagSafe od Googlu?

Jedna ze zásadních novinek by se měla udát v oblasti nabíjení. Pixely 10 budou podporovat nabíjecí standard Qi2 a konečně bychom se měli dočkat plné podpory. To znamená, že budou mít v šasi integrované magnety a budou tak podporovat bezdrátové nabíjení s magnetických uchycením.

Ano, přesně na styl technologie MagSafe od Applu a to je něco, po čem volají fanoušci Pixelů již nějakou dobu. Google umožňuje magnetické nabíjení i u Pixelů 9, ale musíte si dokoupit speciální pouzdro s magnety. Mít je integrované v telefonu je mnohem, mnohem lepší řešení.

Tato technologie bude rozhodně silným argumentem pro sečkání na novou řadu Pixel 10 a není to jen o nabíjení. Díky magnetům bude možné používat na telefonech různé příslušenství, jako bezdrátové powerbanky, nebo například magnetické peněženky.

V rámci telefonů s Androidem se bude jednat o vcelku unikátní prvek, který prozatím nabízí jen jeden telefon na trhu v podobě modelu HMD Skyline. Ten ale spadá do střední třídy a žádné zajímavé příslušenství nenabízí, takže to budou až telefony Pixel 10, které tuto situaci zvrátí.

Pixely se již rýsují na obzoru

Google představí nové Pixely 10 na akci „Made by Google“, která je naplánována na 20. srpna 2025. Stačí tedy počkat zhruba dva týdny a dočkáme se pravděpodobně nejlepších telefonů s Androidem pro tento rok. Novinky, se kterými dorazí, budou určitě stát za to.

Základní Pixel 10 doplní kompaktní vlajkový model Pixel 10 Pro a ani letos nebudou ochuzeni zájemci o vlajku s velkým displeje. Tou se stane Pixel 10 Pro XL. Tuto trojici pak doplní skládací Pixel 10 Pro Fold, který by se měl stát první skládačkou s krytím dle normy IP68.