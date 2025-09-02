Logo Mobilizujeme.cz

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

Ondřej Koníček
Google Mapy | foto: Matěj Srb
Google Mapy | foto: Matěj Srb

Funkce Živé aktualizace v Androidu 16 zajistí, že navigace z Google Map zůstane vždy na displeji. Navigování už nikdy neztratíte z dohledu.

Navigace, kterou neztratíte z očí

Jednou z největších novinek Androidu 16 je rozhodně funkce Live Updates, neboli Živé aktualizace. Jedná se o něco podobného, jako Live Activities na iOS a vlastně jsou to takové vylepšené notifikace, které ukazují průběh nějaké činnosti v reálném čase přímo na displeji.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Funkce Živá aktualizace je navržena tak, aby vždy odkazovala na aktivní dění se začátkem i koncem a neumožňuje zobrazení čehokoliv z minulosti a ani toho, co ještě nezačalo. Jakmile se nějaká událost začne dít a je podporována funkce Živá aktualizace, může se spustit.

Jednou z aplikací, která bude tuto funkci v rámci Android 16 podporovat a která je pro ni jako stvořená, jsou Google Mapy. A jak to tak vypadá, Google již Živé aktualizace v rámci této platformy začíná testovat, byť prozatím jen na menším množstvím přístrojů.

Živé aktualizace v rámci Map Google | foto: Android Authority
Živé aktualizace v rámci Map Google | foto: Android Authority

Živé aktualizace v Google Mapách

Tuto funkci v rámci populární platformy Google Mapy ocení každý, kdo si někdy navigaci v jejím průběhu omylem vypnul. Když při navigování zamíříte do jiné aplikace, Mapy Google se zmenší do mini aplikace a zůstanou „viset“ na domovské obrazovce.

Po zavření této mini aplikace se navigování přesune do stahovací lišty, ze které je dostupné po jejím stažení. Funkce Živé aktualizace udělá to, že navigování a jeho průběh, včetně pokynů na změny směru a podobných věcí, zůstane ukotveno na displeji.

To znamená, že budete mít navigování stále na očích a můžete se volně pohybovat i v jiných aplikacích. První screeny této funkce v rámci platformy Google Mapy se začínají objevovat z telefonů od Samsungu a Pixelů od Googlu.

Kdy se dočkáme ostrého nasazení?

Tato nová funkce se objevuje jak v Androidu Canary, tak v betě verzi QPR2. Prozatím není jasné, kdy se dostanou Živé aktualizace v rámci Map Google do ostrého provozu, nicméně testování je aktuálně poměrně omezené a nasazení do plnohodnotného provozu ještě nějakou dobu potrvá.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR
Martin Skořepa

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“
Ondřej Koníček

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu
Ondřej Koníček

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem
Ondřej Koníček

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví
Ondřej Koníček

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný
Luboš Srb

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát
Tomáš Rajnoch

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku
Tomáš Rajnoch

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč
PR článek

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč