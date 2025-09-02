Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

Funkce Živé aktualizace v Androidu 16 zajistí, že navigace z Google Map zůstane vždy na displeji. Navigování už nikdy neztratíte z dohledu.
Navigace, kterou neztratíte z očí
Jednou z největších novinek Androidu 16 je rozhodně funkce Live Updates, neboli Živé aktualizace. Jedná se o něco podobného, jako Live Activities na iOS a vlastně jsou to takové vylepšené notifikace, které ukazují průběh nějaké činnosti v reálném čase přímo na displeji.
Funkce Živá aktualizace je navržena tak, aby vždy odkazovala na aktivní dění se začátkem i koncem a neumožňuje zobrazení čehokoliv z minulosti a ani toho, co ještě nezačalo. Jakmile se nějaká událost začne dít a je podporována funkce Živá aktualizace, může se spustit.
Jednou z aplikací, která bude tuto funkci v rámci Android 16 podporovat a která je pro ni jako stvořená, jsou Google Mapy. A jak to tak vypadá, Google již Živé aktualizace v rámci této platformy začíná testovat, byť prozatím jen na menším množstvím přístrojů.
Živé aktualizace v Google Mapách
Tuto funkci v rámci populární platformy Google Mapy ocení každý, kdo si někdy navigaci v jejím průběhu omylem vypnul. Když při navigování zamíříte do jiné aplikace, Mapy Google se zmenší do mini aplikace a zůstanou „viset“ na domovské obrazovce.
Po zavření této mini aplikace se navigování přesune do stahovací lišty, ze které je dostupné po jejím stažení. Funkce Živé aktualizace udělá to, že navigování a jeho průběh, včetně pokynů na změny směru a podobných věcí, zůstane ukotveno na displeji.
To znamená, že budete mít navigování stále na očích a můžete se volně pohybovat i v jiných aplikacích. První screeny této funkce v rámci platformy Google Mapy se začínají objevovat z telefonů od Samsungu a Pixelů od Googlu.
Kdy se dočkáme ostrého nasazení?
Tato nová funkce se objevuje jak v Androidu Canary, tak v betě verzi QPR2. Prozatím není jasné, kdy se dostanou Živé aktualizace v rámci Map Google do ostrého provozu, nicméně testování je aktuálně poměrně omezené a nasazení do plnohodnotného provozu ještě nějakou dobu potrvá.