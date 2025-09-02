Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný

Po zprávách o útocích Google upřesnil, že Gmail nebyl napaden. Útočníci ale zneužili data ze Salesforce, proto firma posiluje ochranu.
Nemusíte si tedy měnit Gmail heslo?
V minulém týdnu se objevily zprávy, že by si uživatelé Gmailu měli okamžitě změnit heslo. Google na ně reagoval a uvedl, že k prolomení Gmailu ani úniku hesel nedošlo. Panika kolem masivního útoku byla podle firmy zbytečně vyhrocená.
Útočníci se však dostali k datům z databáze společnosti Salesforce, kterou Google používá pro obchodní účely. Díky tomu mohli připravovat velmi věrohodné phishingové útoky, tedy podvodné e-maily snažící se vylákat přihlašovací údaje.
Google proto zavádí nová opatření ve Workspace i Gmailu. Zlepšil filtrování podezřelých zpráv, přidal další varování při klikání na škodlivé odkazy a nasadil nové obranné algoritmy. Firma tvrdí, že dokáže zastavit více než 99 % podvodných e-mailů.
Co Google uvádí na svém blogu?
Gmail nebyl napaden, zprávy o plošném varování jsou nepravdivé
Google blokuje přes 99,9 % phishingu a malwaru
Uživatelům doporučuje Passkeys a obezřetnost při phishingu
Jak minimalizovat riziko phishingu?
Google proto radí, aby lidé nepodceňovali základní kroky – od dvoufaktorového přihlášení po používání různých hesel. Tato opatření jsou jednoduchá, ale dokážou zablokovat většinu pokusů o útok.
Gmail zůstal v bezpečí, přesto se potvrdilo, že kyberzločinci hledají jiné cesty. Zaměřují se na lidskou důvěřivost a vytvářejí věrohodné podvody. Opatrnost je tedy stále naprostou nutností.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.