Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný

Luboš Srb
Gmail na telefonu | foto: PCMag

Po zprávách o útocích Google upřesnil, že Gmail nebyl napaden. Útočníci ale zneužili data ze Salesforce, proto firma posiluje ochranu.

Nemusíte si tedy měnit Gmail heslo?

V minulém týdnu se objevily zprávy, že by si uživatelé Gmailu měli okamžitě změnit heslo. Google na ně reagoval a uvedl, že k prolomení Gmailu ani úniku hesel nedošlo. Panika kolem masivního útoku byla podle firmy zbytečně vyhrocená.

Útočníci se však dostali k datům z databáze společnosti Salesforce, kterou Google používá pro obchodní účely. Díky tomu mohli připravovat velmi věrohodné phishingové útoky, tedy podvodné e-maily snažící se vylákat přihlašovací údaje.

Google proto zavádí nová opatření ve Workspace i Gmailu. Zlepšil filtrování podezřelých zpráv, přidal další varování při klikání na škodlivé odkazy a nasadil nové obranné algoritmy. Firma tvrdí, že dokáže zastavit více než 99 % podvodných e-mailů.

Co Google uvádí na svém blogu?

  • Gmail nebyl napaden, zprávy o plošném varování jsou nepravdivé
  • Google blokuje přes 99,9 % phishingu a malwaru
  • Uživatelům doporučuje Passkeys a obezřetnost při phishingu
Bezpečnost na internetu | foto: Pixabay

Jak minimalizovat riziko phishingu?

Google proto radí, aby lidé nepodceňovali základní kroky – od dvoufaktorového přihlášení po používání různých hesel. Tato opatření jsou jednoduchá, ale dokážou zablokovat většinu pokusů o útok.

Gmail zůstal v bezpečí, přesto se potvrdilo, že kyberzločinci hledají jiné cesty. Zaměřují se na lidskou důvěřivost a vytvářejí věrohodné podvody. Opatrnost je tedy stále naprostou nutností.

Zdroj: Google Blog

