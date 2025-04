Facebook toleruje největší podvod. Češi mohou velice snadno naletět

Facebook zaplavily podvodné reklamy na levnou elektroniku. Lákají na koloběžky za pár korun a kradou citlivé údaje. Buďte opatrní!

Další podvod zaplavuje Facebook

Online svět umí být pořádně nebezpečné místo a je doslova líhní pro všemožné podvodníky, kteří se snaží vymámit z uživatelů buď přímo peníze, nebo informace bankovního charakteru. Tento nešvar se velmi často vyskytuje na sociálních sítích, a i když se proti němu snaží jejich provozovatelé bojovat, většinou je to boj s větrnými mlýny.

Facebook, tedy jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí dneška, aktuálně zaplavují podvodné reklamy lákající na extrémně levnou elektroniku. Nechat se napálit je poměrně snadné, protože podvodníci používají sofistikované metody a odolat reklamě na skvělou elektrickou koloběžku za 250 korun není nic snadného.

Ano, tam někde ve skrytu duše víte, že je to až moc dobrá nabídka, aby to byla pravda, ale nemalá část uživatelů si pomyslí, že se na ně třeba konečně usmálo štěstí. Nízkou cenu stačí podpořit pohádce o nutném výprodeji kvůli zavření skladů společnosti v České republice a na úspěšný podvod je zaděláno. Rozhodně se ale nenechte nachytat.

Podvodná reklama na koloběžku Xiaomi | foto: Ondřej Koníček

Koloběžka za 250 korun?

Tato konkrétní reklama láká na elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Pro za 250 korun a po kliknutí na ni se octnete na stránkách připomínající e-shop Xiaomi. V horní části se nachází logo Mi-Store s dodatkem Authorized Reseller, což navozuje dojem důvěryhodnosti, a to platí i pro recenze zveřejněné ve spodní části.

Ty pochází od reálně působících uživatelů, doplňují je fotografie a stránky dokonce vedou přímo na oficiální kanály Xiaomi na sociálních sítích (Instagram, Facebook, X, TikTok). To, že se jedná o jedinečnou nabídku, která není pro každého, navozuje i průzkum, který musíte pro úspěšný „nákup“ koloběžky učinit. Tento průzkum čítá 4 otázky.

Po zodpovězení všech otázek se dostanete do další části, kde budete mít tři pokusy na to, abyste si z 12 zabalených dárků vybrali koloběžku. Pokud se vám to povede, budete si ji moct za 250 korun pořídit. Samozřejmě se vám to povede, na třetí pokus onu koloběžku opravdu objevíte a můžete se tak přesunout k pokladně.

Nenechte se nachytat

Po objevení koloběžky budete muset zadat své osobní údaje, včetně mailu a telefonního čísla, a poté přijde na řadu platba. Ta probíhá prostřednictvím karty, takže skončíte nejenom bez koloběžky a 250 korun, ale vaše bankovní údaje se dostanou do rukou, do kterých rozhodně nepatří. Dejte si na tyto reklamy, které vypadají až moc dobře na to, aby byly pravé, velký pozor. Naletět je totiž opravdu snadné.