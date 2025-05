Epic Games rozdává skvělou hru, tak si pospěšte. Dead Island 2 je zdarma

Epic Games rozdává zdarma akční hit Dead Island 2, brutální zombie řež z roku 2023. Stáhnout si ji můžete ale jen během týdne, takže dlouho neváhejte.

Epic Games rozdává úžasnou hru

Populární herní obchod Epic Games si svou živnost vybudoval na rozdávání her zdarma každý týden. Někdy pouští do světa menší, nezávislé hry, ale čas od času se vytasí s opravdovou peckou. Tak jako teď, když rozdává zdarma jednu z nejlepších zombie akcí poslední doby.

Po dobu jednoho týdne si krve a vnitřností chtiví hráči můžou do své knihovny přidat výborný kousek Dead Island 2 z roku 2023. Jedná se tedy o docela novou hru, která měla za sebou opravdu náročný a velmi dlouhý, komplikovaný vývoj táhnoucí se takřka 12 let.

Ani to se ale na hře nepodepsalo v negativním slova smyslu a po více než dekádě jsme se dočkali více než důstojného pokračování slavného prvního dílu. Jádro hry zůstalo stejné a budete tedy bojovat o přežití ve světě, který je kompletně zamořen krvelačnými nemrtvými.

Dead Island 2 | foto: Epic Games

Krev, krev a zase krev

První Dead Island se proslavil hlavně svými zbraněmi. Mohli jste vytvářet různé, často velmi bizarní kombinace a likvidovat zástupy nemrtvých třeba pomocí elektrické mačety nebylo nic zvláštního. To druhému dílu neschází a k tomuto prvku se navíc přidává obří porce brutality.

Vývojáři se vyloženě zaměřili na to, aby se mohl hráč na zombies vyřádit a implementovali do hry systém FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids). Ten simuluje reálné poškození těl nemrtvých a díky němu je Dead Island 2 jednou z nejbrutálnější her všech dob.

I když je ve hře často patrná nadsázka, rozhodně to není počin pro citlivější jedince a garantujeme vám, že tak propracované masakrování zombies jste ještě nezažili. Dead Island 2 nabízí jak singleplayer, který zabere zhruba 25 hodin, tak kooperativní multiplayer.

Nezapomeňte ani na českou klasiku

Hru Dead Island 2 si můžete stáhnout na Epic Games Store a jakmile tak učiníte, zůstane vám v knihovně už napořád. Kromě ní rozdává populární obchod tento týden zdarma ještě jednu hru, a sice tuzemský horor Happy Game od studia Amanita Design. Ani tu byste neměli opomenout, protože se jedná o výbornou záležitost s pořádně mrazivou atmosférou.