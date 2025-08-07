Logo Mobilizujeme.cz

DJI představilo robotický vysavač s průhledným designem a technologií z dronů

Ondřej Koníček
Chytrý vysavač DJI Romo | foto: DJI
Chytrý vysavač DJI Romo | foto: DJI

DJI přesunulo svůj technologický um z nebe na zem. Robotický vysavač Romo zaujme stylem, ale hlavně precizní navigací a chytrými senzory.

DJI se vydává od dronů k úklidu

Firma DJI je známá hlavně pro své moderní drony a v tomto segmentu patří zcela jistě k předním světovým leaderům. Kromě toho vyrábí i různé akční kamery, stabilizační zařízení a celkově jsou technologie od této firmy hojně využívány ve filmovém a kreativním průmyslu.

Se svým nejnovějším počinem se ale DJI od svého tradičního směru odklonilo opravdu výrazně. Nejnovější počin z dílen této firmy je totiž ne dron nebo kamera, ale robotický vysavač. Ano, vysavač. Jmenuje se DJI Romo a vypadá skoro jako z jiného světa.

Vizuálně je tato novinka inspirována drony a DJI představilo rovnou tři modely s označením Romo A, Romo S a Romo P. Poslední verze vsází na částečně průhledné šasi a průhledná je také jeho stanice. Carl Pei z firmy Nothing by měl z tohoto vysavače radost a určitě si jeden pořídí.

Vysavač Romo je na přední straně osazen dvojicí kamer typu rybí oko pro panoramatický pohled a neschází mu ani systém laserů. Tři laserové moduly byly vyvinuty přímo v DJI a celý systém je tak přesný, že dokáže registrovat i objekty tenké pouze 2 mm, takže nepřehlédne opravdu nic.

DJI Romo | foto: DJI
DJI Romo | foto: DJI

DJI Romo vysaje i vytře

Vysavač využívá k tvorbě map dostupných povrchů umělou inteligenci a DJI uvádí, že jsou tato data, kvůli bezpečnosti, skladována lokálně. Co se týče výkonu, tak výrobce uvádí hodnotu 25 000 pascalů a Romo zvládne, jako většina moderních robotický vysavačů, také vytřít podlahu.

Pojme až 164 ml čistící směsi a stanice vysavače je osazena s dvěma samostatnými nádobkami na různé čistící prostředky dle potřeby. Vysavač ale bohužel neumí překonat větší překážky, jako jsou například prahy mezi místnostmi, což by mohl být pro někoho problém.

Jednou z hlavních předností této novinky by měl být velmi tichý provoz a výrobce tvrdí, že konstrukce se třemi úrovněmi filtrování hluku snižuje hučení při provozu až o 80 %. Po vykonání úkonu se vysavač vrátí na svou základnu, kde se automaticky vyčistí.

Stejně jako ostatní chytrá elektronika, i tento vysavač komunikuje s uživatelem přes mobilní aplikaci. Ta se jmenuje DJI Home Companion a dozvíte se v ní například to, že je v základně potřeba vyměnit vodu, nebo sáčky na prach.

Cena a dostupnost

Robotický vysavač DJI Romo byl představen již dříve, ale teprve nyní se oficiálně dostává do prodeje. K dispozici je prozatím jen v Číně, a to za ceny od 4 999 jüanů (14 690 korun bez DPH) po 6 799 jüanů (19 950 korun bez DPH). Do konce roku by ale měl dorazit i na globální trhy.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

