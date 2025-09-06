Disney+ přináší novinky: Jen vraždy v budově, Tempest a spoustu dalšího (6. díl)

Streamovací gigant Disney+ má pro diváky spoustu novinek. Od komedie Jen vraždy v budově přes korejský Tempest až po německé drama Breslau.
Nejlepší novinky na Disney+
Každý týden se na streamovací platformě Disney+ objeví spoustu skvělých novinek. Není se přitom čemu divit, jelikož Disney vlastní velké značky jako Marvel nebo Star Wars a rozhodně je tak z čeho vybírat.
V nadcházejících dnech tedy streamovací gigant přivítá filmové megahity i skvělé seriály. Co by divákům tedy rozhodně nemělo uniknout a stojí za zhlédnutí?
Jen vraždy v budově (2025)
Herecké hvězdy Steve Martin, Martin Short a Selena Gomez se na Disney+ vrací s oblíbeným seriálem Jen vraždy v budově. Nová pátá série bude na Disney+ doplňována postupně a momentálně mohou diváci zhlédnout první tři epizody.
Seriál sleduje tři hlavní hrdiny, kteří jsou si cizími. Sdílejí však vášeň ke skutečným zločinům, když se nakonec k několika případům nachomýtnou a ty se snaží pomocí svého důvtipu vyřešit.
Datum premiéry: 9.9. 2025
Tempest (2025)
Jihokorejská produkce posílá na Disney+ ambiciózní akční drama seriál Tempest, jenž divákům nabídne hned 9 epizod. Hlavními hrdiny jsou diplomatka a bývalá velvyslankyně USA Seo Mun-ju a mezinárodní tajný agent San-ho. Ti společně rozplétají záhadnou konspiraci, která by mohla vést až ke zničení celého Korejského poloostrova.
Datum premiéry: 10.9. 2025
Keeping Up with the Kardashians (2018-2020)
Pokud máte rádi svět amerických celebrit, seriál s názvem Keeping Up with the Kardashians vás bude rozhodně bavit. Disney+ navíc do nabídky zařazuje rovnou tři série a diváci se v nich mohou těšit na všechny členy klanu Kardashians. Jaké každodenní strasti zažívají hollywoodské hvězdy Kim, Khloé, Kourtney a Kris?
Datum premiéry: 10.9. 2025
Breslau (2025)
Breslau je nové seriálové drama odehrávající se v roce 1936. V hlavním městě Berlíně se schyluje k začátku 11. olympijských her, zatímco v polské Vratislavi se uskuteční brutální vražda.
Na tuto vraždu je nasazen kontroverzní detektiv polského původu Franz Podolsky, jenž je jediný, kdo dokáže tuto vraždu rozluštit. Jde ale o velmi zvláštní případ, který nejenže může ohrozit jeho kariéru ale i osobní život.
Datum premiéry: 12.9. 2025
Vytoč mého agenta: Berlín (2025)
Na obrazovky Disney+ míří i německý komediální seriál Vytoč mého agenta: Berlín a to hned s 10 epizodami. Celý děj seriálu se točí okolo čtyřech agentů, kteří se po nečekané smrti zakladatele jejich agentury pokusí firmu udržet naživu.
Čeká je ale spoustu práce, se kterou možná nemají tak velké zkušenosti. Nejen že se musí potýkat s profesními výzvami a získávat nové hvězdy, ale takzvaně pod kotlem jim zatápí i nekompromisní konkurence.
Datum premiéry: 12.9. 2025
Downton Abbey (2019)
Snímek Downton Abbey je navazujícím pokračováním stejnojmenného seriálu, přičemž děj se tentokrát točí kolem příjezdu britské královské rodiny na panství rodiny Crawleyových. Tato událost vyvolá spoustu chaosu ale i radosti. Film se také snaží ukázat rozdíly mezi aristokracií a běžnými lidmi tehdejší doby.
Datum premiéry: 12.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.