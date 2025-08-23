Logo Mobilizujeme.cz

Digitální peněženka EU – Vše, co musíte vědět

Richard Šimáček
Digitální peněženka EU | foto: EU, Unsplash
Digitální peněženka EU | foto: EU, Unsplash

Evropská digitální peněženka identity (též Digitální peněženka EU) sjednotí občanku, pas i řidičák do jedné aplikace. Co všechno už víme?

Co je Evropská digitální peněženka identity?

Podobně jako aplikace eDoklady v České republice je Evropská digitální peněženka identity (EUDIW) nástroj, který slouží jako místo, kam si uložíte občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas či kartu pojišťovny. Všechny tyto doklady tak budete mít vždy po ruce v telefonu a nebudete muset nosit fyzické verze podporovaných dokladů.

K čemu bude dobrá?

Pomocí EUDIW budete moci prokazovat svou totožnost v online prostředí, ale i fyzicky. Tímto způsobem se budete moci ztotožnit u policie nebo u jakéhokoliv úřadu, který to vyžaduje. Na rozdíl od eDokladů se však jedná o celoevropské řešení, jež bude fungovat v každé členské zemi Evropské unie, takže si budete moci vyzvednout balíček či dopis vyžadující občanský průkaz na jakékoliv poště v EU.

Praktické příklady využití

V Evropské digitální peněžence identity půjde uložit řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a dokonce i potvrzení o zaplacení povinného ručení. Pracuje se i na integraci kartičky zdravotní pojišťovny a mohly by zde být i eRecepty nebo seznam dlouhodobě užívaných léků, aby i v cizině při hospitalizaci věděli, co berete, bez toho, abyste si museli pamatovat názvy léků.

Ze sféry školství by v novém evropském systému mohly být uloženy doklady o dosaženém vzdělání, studentský status nebo odborné certifikáty. To by teoreticky mohlo zjednodušit proces přihlašování do nové školy a zrychlit i proces žádání o různé státní příspěvky nebo nabídnout efektivní způsob, jak získat studentské slevy.

Pomocí EUDIW by se šlo i prokazovat jako zástupce dítěte, a to v jakémkoliv státě EU. Teoreticky by do systému mohl být nahrán i cestovní pas, živnostenské oprávnění a měl by v něm být dostupný formulář A1 pro práci v zahraničí či průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

Evropská digitální peněženka identity | foto: Evropská komise
Evropská digitální peněženka identity | foto: Evropská komise

Cesta k realizaci

Většinu zmíněných příkladů praktického využití je možné implementovat relativně snadno bez nutnosti velké investice státem. Nejvíce digitalizace zaostává v oblasti školství, kde by musela být postavena datová infrastruktura, na které by byly uloženy digitální doklady o vzdělání. Zapracovat se musí i na digitálním cestovním pase.

Kdy dojde ke spuštění?

Evropská peněženka digitální identity nemá jedno konkrétní datum spuštění, ale dle plánu by měla být spuštěna do konce roku 2026 a jednotlivé funkce nejspíše budou přibývat časem.

Prioritu má rozhodně digitální občanka, která už u nás v České republice přes rok funguje. Pro používání EUDIW bude nutné stáhnout a využívat mobilní aplikaci podobnou aplikaci Portálu občana.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

