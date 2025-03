Nepoužívejte ChatGPT, prosí firma. Za výpadek může obří zájem o novou funkci

ChatGPT nefunguje a není to zdaleka poprvé. Výpadek je celosvětový, tedy i v Česku. Podle firmy za to může enormní zájem o novou funkci od OpenAI.

OpenAI řeší celosvětové výpadky ChatGPT

Společnost OpenAI minulý týden spustila nový generátor obrázků 4o. Ten je přístupný všem uživatelům a umožňuje generovat realistické obrázky na základě textového popisu, ale i předělat jakoukoliv fotografii. Lidé tak začali testovat, co vše nový generátor obrázků dokáže a zanedlouho funkci testovaly miliony uživatelů po celém světě.

Tvůrci ChatGPT takto velký nápor uživatelů nečekali a servery společnosti začaly být pravidelně zpomalené a situačně ani nefungovaly. Celou situaci okomentoval i CEO společnosti Sam Altman, který upozornil na to, že grafické karty v datacentrech se kvůli obrovské zátěži taví. OpenAI přitom počítala s velkým zájmem, ale ne tak enormním, jaký trvá již několik dnů.

Aktuálně je nejpopulárnější mezi lidmi předělávání fotek do stylu studia Ghibli, což je i primární důvod, proč OpenAI řeší neustálé výpadky a omezila možnost generování obrázků pro uživatele zdarma na 3 denně. To ale situaci řeší jen částečně, protože servery přetěžují i uživatelé placených tarifů, kde denní limit na generování fotek není. Společnost tak nabádá uživatele, aby omezili generování obrázků.

Aktuální stav služeb OpenAI | foto: Richard Šimáček

Revoluční generátor obrázků od OpenAI

Společnost OpenAI spustila 25. března novou generaci generátoru obrázků, který s přehledem poráží veškerou konkurenci a dokáže s velkou přesností přepracovat jakoukoliv fotku do libovolného stylu, který si vyberete a konečně i text v obrazcích, což byla Achillova pata všech AI modelů.

Můžete si tak přetvořit jakoukoliv fotku do stylu studia Ghibli, pohádek od Disney nebo si své fotky přetvořit do stylu Simpsonových a výsledky jsou téměř vždy velmi realistické. Dokonce lze nově skrze AI přenášet osoby z jedné fotky do druhé, což bylo ještě nedávno nemožné. Můžete si tak vytvořit fotku, kde budete například v prostředí planety Tatooine ze Star Wars.

Výpadky jsou aktuálně méně časté, ale stále k nim dochází, a to i u nás v České republice. Nedostupnost služeb můžete sledovat buď přímo na webu OpenAI, nebo na webu Down Detector. Problém nejspíš kompletně zmizí až za pár týdnů, kdy opadne zájem o generování fotografií přes ChatGPT.