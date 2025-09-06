Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace

Zajímá vás, s čím přijdou nové Apple Watch Series 11 a Ultra 3? Kdy vyjdou, jaké budou ceny a co specifikace? Zde je shrnutí všeho, co víme.
Nové Apple Watch už příští týden
Apple na začátku příštího týdne, konkrétně 9. září, představí řadu nových produktů, z nichž hlavní roli sehrají telefony z modelové řady iPhone 17. Dočkat bychom se ale měli i nových chytrých hodinek.
Přesněji řečeno, na trh dorazí Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. Dvě špičková zařízení nabízející to nejlepší, co kalifornský gigant dokáže.
Oproti svým předchůdcům se však neočekává mnoho zásadních změn. Půjde spíše o evoluční modely, které přesto nabídnou řadu novinek a vylepšení. Na co se tedy můžeme těšit?
Minimální designové změny
Ani jeden z dvojice hodinek nedorazí s výrazně odlišným designem oproti předchůdců. Apple Watch Series 11 dokonce budou stejné jako Watch Series 10 a změna se odehraje pouze u modelu Ultra 3, jenž nabídne větší displej, než je tomu u minulé generace.
Konkrétně se spekuluje o nasazení 2palcového displeje s rozlišením 422 x 514 pixelů. Pouzdro hodinek nicméně zůstane stejné a vyrobeno bude v obou případech z titanu.
Výkonnější procesor
Po stránce výbavy se větší změna odehraje jen na poli využitého procesoru. Obě novinky nabídnou tovární čip Apple S11 s vysokým výkonem, nízkou potřebou a efektivní práci s energií. Pro Watch Ultra 3 půjde o dvougenerační skok, zatímco Watch Series 10 přechází z čipu Apple S10.
Nové zdravotní funkce
Jak Apple Watch Series 11 tak Apple Watch Ultra 3 nabídnou širokou škálou senzorů měřicí zdravotní funkce a v nových modelech přibude jedna zajímavá novinka.
Hodinky zvládnou monitorovat krevní tlak. Stejně jako u spánkové apnoe ale nepůjde o kontinuální měření a hodinky vás pouze upozorní v případě, kdy vaše hodnoty nebudou v normě. Je také možné, že nová funkce poběží jen na vybraných trzích.
Moderní technologie i satelitní připojení
V současnosti využívají hodinky Apple modem od Intelu, jenž umožňuje LTE připojení. Nové modely se ale pochlubí modemem značky MediaTek, který zvládá připojení 5G RedCap.
Jde o speciální připojení nevyžadující standardní rychlosti 5G a je přímo určen pro nositelná zařízení. V případě Apple Watch 3 se dále spekuluje o podpoře satelitního připojení. Uživatel tak bude moci odeslat nouzové zprávy i v místech bez standardního pozemního pokrytí.
Software watchOS 26
Řadu změn přinese i operační systém watchOS 26. Kromě nového Liquid Glass designu se očekává větší propojení s Apple Intelligence. Umělá inteligence se propíše především do cvičebních režimů.
Apple údajně připravuje něco jako cvičícího parťáka, jenž vám bude pomáhat dosáhnout vašich cílů. Zvládne vás motivovat a nabízet optimální tréninky. Motivace poté proběhne buďto formou textu nebo i hlasovými pokyny.
Další novinky
Oproti aktuální generaci se očekává mírné vylepšení i v dalších ohledech. Zlepšena bude výdrž na jedno nabití a Apple Watch Ultra 3 se dočkají i rychlejšího nabíjení díky vylepšené technologii výroby zadní části.
Stejně jako u Apple Watch Series 10 nabídne dvojice zadní část vyrobenou z kovu. Pod pokličkou se ukryje i větší cívka umožňující vyšší nabíjecí výkon.
Základní model zřejmě Apple dále osvěží novými barevnými variantami, zatímco Watch Ultra 3 zůstanou na stejných barvách – černý titan a přírodní titan.
Cena a dostupnost
Jak už bylo zmíněno, dvojice hodinek Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3 bude představena na nadcházející Apple Keynote s podtitulem Awe dropping, která se odehraje v úterý 9. září.
Chytré hodinky Apple Watch Series 11 budou k dispozici opět ve variantách GPS nebo GPS+Cellular a velikostech pouzdra 42 respektive 46 mm. Cena by dle všeho měla startovat na 399 dolarech (cca 8 200 korun).
Vrcholový model Apple Watch Ultra 3 nabídne kalifornský výrobce pouze ve velikosti 50 mm, variantu GPS+Cellular a zřejmě i ono satelitní připojení. Zde se cena odhaduje na 799 dolarů (zhruba 16 500 korun).
Těšíte se na nové Apple Watch Series 11 nebo Ultra 3? Který z modelů byste si vybrali a proč? Napište nám svůj názor do diskuze pod článkem!