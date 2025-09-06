Logo Mobilizujeme.cz

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace

Tomáš Rajnoch
Apple Watch | foto: MacWorld
Apple Watch | foto: MacWorld

Zajímá vás, s čím přijdou nové Apple Watch Series 11 a Ultra 3? Kdy vyjdou, jaké budou ceny a co specifikace? Zde je shrnutí všeho, co víme.

Nové Apple Watch už příští týden

Apple na začátku příštího týdne, konkrétně 9. září, představí řadu nových produktů, z nichž hlavní roli sehrají telefony z modelové řady iPhone 17. Dočkat bychom se ale měli i nových chytrých hodinek.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Přesněji řečeno, na trh dorazí Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. Dvě špičková zařízení nabízející to nejlepší, co kalifornský gigant dokáže.

Oproti svým předchůdcům se však neočekává mnoho zásadních změn. Půjde spíše o evoluční modely, které přesto nabídnou řadu novinek a vylepšení. Na co se tedy můžeme těšit?

Apple Watch Ultra 2 | foto: Luboš Srb
Apple Watch Ultra 2 | foto: Luboš Srb

Minimální designové změny

Ani jeden z dvojice hodinek nedorazí s výrazně odlišným designem oproti předchůdců. Apple Watch Series 11 dokonce budou stejné jako Watch Series 10 a změna se odehraje pouze u modelu Ultra 3, jenž nabídne větší displej, než je tomu u minulé generace.

Konkrétně se spekuluje o nasazení 2palcového displeje s rozlišením 422 x 514 pixelů. Pouzdro hodinek nicméně zůstane stejné a vyrobeno bude v obou případech z titanu.

Výkonnější procesor

Po stránce výbavy se větší změna odehraje jen na poli využitého procesoru. Obě novinky nabídnou tovární čip Apple S11 s vysokým výkonem, nízkou potřebou a efektivní práci s energií. Pro Watch Ultra 3 půjde o dvougenerační skok, zatímco Watch Series 10 přechází z čipu Apple S10.

Nové zdravotní funkce

Jak Apple Watch Series 11 tak Apple Watch Ultra 3 nabídnou širokou škálou senzorů měřicí zdravotní funkce a v nových modelech přibude jedna zajímavá novinka.

Hodinky zvládnou monitorovat krevní tlak. Stejně jako u spánkové apnoe ale nepůjde o kontinuální měření a hodinky vás pouze upozorní v případě, kdy vaše hodnoty nebudou v normě. Je také možné, že nová funkce poběží jen na vybraných trzích.

Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb
Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb

Moderní technologie i satelitní připojení

V současnosti využívají hodinky Apple modem od Intelu, jenž umožňuje LTE připojení. Nové modely se ale pochlubí modemem značky MediaTek, který zvládá připojení 5G RedCap.

Jde o speciální připojení nevyžadující standardní rychlosti 5G a je přímo určen pro nositelná zařízení. V případě Apple Watch 3 se dále spekuluje o podpoře satelitního připojení. Uživatel tak bude moci odeslat nouzové zprávy i v místech bez standardního pozemního pokrytí.

Software watchOS 26

Řadu změn přinese i operační systém watchOS 26. Kromě nového Liquid Glass designu se očekává větší propojení s Apple Intelligence. Umělá inteligence se propíše především do cvičebních režimů.

Apple údajně připravuje něco jako cvičícího parťáka, jenž vám bude pomáhat dosáhnout vašich cílů. Zvládne vás motivovat a nabízet optimální tréninky. Motivace poté proběhne buďto formou textu nebo i hlasovými pokyny.

Další novinky

Oproti aktuální generaci se očekává mírné vylepšení i v dalších ohledech. Zlepšena bude výdrž na jedno nabití a Apple Watch Ultra 3 se dočkají i rychlejšího nabíjení díky vylepšené technologii výroby zadní části.

Stejně jako u Apple Watch Series 10 nabídne dvojice zadní část vyrobenou z kovu. Pod pokličkou se ukryje i větší cívka umožňující vyšší nabíjecí výkon.

Základní model zřejmě Apple dále osvěží novými barevnými variantami, zatímco Watch Ultra 3 zůstanou na stejných barvách – černý titan a přírodní titan.

Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb
Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb

Cena a dostupnost

Jak už bylo zmíněno, dvojice hodinek Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3 bude představena na nadcházející Apple Keynote s podtitulem Awe dropping, která se odehraje v úterý 9. září.

Chytré hodinky Apple Watch Series 11 budou k dispozici opět ve variantách GPS nebo GPS+Cellular a velikostech pouzdra 42 respektive 46 mm. Cena by dle všeho měla startovat na 399 dolarech (cca 8 200 korun).

Vrcholový model Apple Watch Ultra 3 nabídne kalifornský výrobce pouze ve velikosti 50 mm, variantu GPS+Cellular a zřejmě i ono satelitní připojení. Zde se cena odhaduje na 799 dolarů (zhruba 16 500 korun).

Těšíte se na nové Apple Watch Series 11 nebo Ultra 3? Který z modelů byste si vybrali a proč? Napište nám svůj názor do diskuze pod článkem!

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace
Ondřej Koníček

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace

Disney+ přináší novinky: Jen vraždy v budově, Tempest a spoustu dalšího (6. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ přináší novinky: Jen vraždy v budově, Tempest a spoustu dalšího (6. díl)

iPad 11 je teď nejlevnější. Vyjde vás jen na dvě stovky měsíčně
PR článek

iPad 11 je teď nejlevnější. Vyjde vás jen na dvě stovky měsíčně

Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení
Ondřej Koníček

Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení

Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely
Ondřej Koníček

Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely

Nový mobil od Huawei složíte nadvakrát, nic podobného jinde nenajdete
Ondřej Koníček

Nový mobil od Huawei složíte nadvakrát, nic podobného jinde nenajdete

Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit
Tomáš Rajnoch

Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč
PR článek

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč

Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje
Ondřej Koníček

Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje