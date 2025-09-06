Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace

Zajímá vás, s čím přijde nová řada iPhone 17 od Applu? Kdy telefony vyjdou, jaké budou ceny a co specifikace? Zde je shrnutí všeho, co víme.
Premiéra iPhonů 17 s očekávanou změnou
Od největší podzimní události tohoto roku, tedy představení nových iPhonů 17, nás dělí už jen pár dnů. Celá událost, kterou provází slogan „Awe dropping.“, tedy něco jako „Naprosto ohromující“, se odehraje 9. září 2025 a přenos odstartuje přesně v 19:00 našeho času.
V rámci nové série jablečných telefonů se po třech letech dočkáme výrazné změny v podobě vyřazení modelu Plus z nabídky. Ten dorazil poprvé v roce 2022, nicméně se nejednalo o vyloženě úspěšný počin a Apple se tedy s novou generací rozhodl, že ho nahradí.
Namísto něj se dočkáme modelu iPhone 17 Air, který nabídne extrémně tenkou i lehkou konstrukci. Bude to nejtenčí iPhone všech dob, nejtenčí telefon roku a Apple tedy představí, jako každý rok od roku 2020, čtyři samostatné modely.
Modely v rámci řady iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17 Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
Vše co víme o iPhone 17
Apple s největší pravděpodobností zvětší úhlopříčku displeje základního iPhonu 17 na úroveň modelu Pro. To znamená, že namísto dříve používané velikosti 6,1 palce se dočkáme úhlopříčky 6,3 palce, což je určitě velká změna. I základní model by měl konečně dostat ProMotion displej.
Co to znamená? To, že i základní iPhone 17 dorazí s frekvencí 120 Hz, která se navíc bude dynamicky přizpůsobovat zobrazenému obsahu. Spolu s větším displejem se bude jednat o největší novinky nejlevnějšího modelu z nové generace.
Design se nijak zásadně nezmění a víceméně zůstane stejný, jako u současného iPhonu 16. Duální fotoaparát bude mít opět objektivy umístěny pod sebou a jedinou výraznější změnou by mohl být tenčí vnitřní rámeček displeje. Odolnost dle normy IP68 sházet nebude.
iPhone 17 ve zkratce
Displej: 6,3 palce, OLED, 120 Hz, ProMotion
Operační paměť: 8 GB RAM
Vnitřní úložiště: 128 GB, 256 GB, 512 GB
Procesor: Apple A19
Fotoaparát: 48 Mpx hlavní + 48 Mpx ultra-širokoúhlý
Selfie kamerka: 24 Mpx
Nabíjení: 35 W / 25 W přes MagSafe
Barvy: růžová, zelená, světle modrá, bílá a černá
Cena: od 799 dolarů / 23 990 korun
Vše co víme o iPhone 17 Air
Model iPhone 17 Air je pravděpodobně tím nejočekávanějším, a to samozřejmě kvůli extrémně tenké konstrukci. Ta by měla mít v pase jen 5,5 mm a očekává se, že bude vyrobena částečně z titanu. Fotoaparát bude umístěný v podlouhlém fotomodulu, podobně jako u Pixelů od Googlu.
Tento nový přírůstek do světa iPhonů ale bude mít jen jeden fotoaparát, a to hlavní s rozlišením 48 Mpx. Na další objektivy již nezbylo místo a bude se jednat o jeden z ústupků tenké konstrukci. Tím druhým bude samozřejmě baterie, u které se spekuluje o kapacitě 2800 – 3000 mAh.
Displej by měl mít úhlopříčku 6,6 palce a opět se bude jednat o OLED panel s ProMotion technologií. Je ale otázkou, zda bude tuto tenkou novinku pohánět procesor Apple A19, nebo jeho výkonnější verze Pro, jako u vlajkové dvojice Pro a Pro Max.
iPhone 17 Air ve zkratce
Displej: 6,6 palce, OLED, 120 Hz, ProMotion
Operační paměť: 12 GB RAM
Vnitřní úložiště: 128 GB (?), 256 GB, 512 GB
Procesor: Apple A19 (A19 Pro)
Fotoaparát: 48 Mpx hlavní
Selfie kamerka: 24 Mpx
Nabíjení: 35 W / 25 W přes MagSafe
Barvy: tmavě modrá, šedá, bílá a černá
Cena: od 949 dolarů / 28 990 – 29 990 korun
Vše co víme o iPhone 17 Pro / Pro Max
Vlajkové modely Pro a Pro Max se dočkají nejvýraznějších změn, a to v oblasti designu i konstrukce. Fotoaparát bude nově vložený do platformy roztažené přes celou šíři zad a rámeček bude vyrobený z hliníku a nikoliv z titanu, jako u iPhonů 15 a 16 Pro / Pro Max.
Z dalších novinek stojí za zmínku hlavně skvěle vypadající oranžová barva a je pravděpodobné, že vnitřní rámeček displeje bude opět o něco tenčí. Velikosti displejů budou stejné, tedy 6,3 palce u modelu Pro a 6,9 palce u větší verze Pro Max. Obě novinky by měly také dostat antireflexní sklo.
Pohon vlajkových iPhonů 17 obstará procesor Apple A19 Pro, a to v kombinaci s pamětí 12 GB RAM. Vrcholný model Pro Max by pak může těšit trojnásobný fotoaparát s rozlišením 48 + 48 + 48 Mpx a měl by, jako vůbec první iPhone v historii, podporovat záznam 8K videí.
Další obří novinkou, na kterou se očekávané iPhony 17 můžou těšit, je nový systém iOS 26. Apple ho přepracoval opravdu poctivě a dopřál mu mírně kontroverzní designový styl Liquid Glass se stylovými, skleněnými efekty. V oblasti vzhledu se jedná o největší změny od dob iOS 7.
Apple tento systém již nějakou dobu testuje a na základě zpětné vazby od uživatelů ho dále upravuje a ladí. iPhony 17 budou první telefony, které ho dostanou, a kromě přepracovaného designu se můžeme těšit na spoustu nových funkcí a vylepšení.
Premiéra řady iPhone 17 je tedy naplánována na úterý, 9. září 2025 a celou akci, která bude streamována do světa, bude možné sledovat přes YouTube Applu, nebo jeho webové stránky. Zahájení prodeje by mělo nastat 20. září 2025.
Těšíte se na novou řadu iPhone 17 od Applu? Který z modelů vám přijde nejatraktivnější a proč? Napište nám svůj názor do diskuze pod článkem!