iOS 26 je tu pro všechny! Jak aktualizaci stáhnout a proč to raději nedělat hned teď?

Tomáš Rajnoch
iOS 26 na iPhone | foto: Tom's Guide
Jak slíbil, tak učinil. Apple vydal nový systém iOS 26 ve veřejné verzi, takže pokud máte některý z kompatibilních iPhonů, můžete stahovat.

iOS 26 je oficiálně venku

Apple odjakživa pro své iPhony připravuje software se jménem iOS. Letos si přitom Apple připravil největší změny za poslední roky a tyto změny začínají již u názvu, když z loňského iOS 18 skáče rovnou na iOS 26. Tato verze operačního systému je ke stažení od dnešního dne, 19:00 našeho času.

Jak aktualizaci stáhnout a na co nezapomenout?

Ještě než si operační systém iOS 26 do svého iPhonu stáhnete, doporučuje se provést několik kroků. Nejdříve si zkontrolujte svou zálohu na iCloudu. Osobní data by z telefonu při aktualizaci zmizet neměla, avšak pro jistotu je dobré je mít zálohované.

Poté musíte mít telefon nabitý alespoň na 50 % nebo ho připojit na nabíječku. Dále je třeba zařízení připojit k Wi-Fi a v neposlední řadě zkontrolovat místo v úložišti. Aktualizace na iOS 26 totiž zabere více než 5 GB.

Jak iOS 26 stáhnout

Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru –> Upgradovat na iOS 26 –> Aktualizovat

Nejdůležitější novinky u iOS 26 | Zdroj: Apple
Největší designové změny poslední let

Operační systém iOS 26 má mnoho předností a řadí se mezi ně i design prostředí. Ten za poslední roky procházel jen malými kosmetickými úpravami. S příchodem iOS 26 je ale vše jinak a Apple přechází na designový jazyk Liquid Glass.

Ve zkratce se dá říci, že Apple se s tímto designem snaží o zcela nové daleko dynamičtější prostředí s vlastnostmi skla. Nové iOS 26 se skládá z vícero vrstev se skleněnými prvky. Pod těmito prvky zároveň uživatel vidí, co překrývají a díky tomu získávají zcela originální vzhled.

Nejde však o rušivý element a iOS 26 nabízí optimální poměr propustnosti s čitelností. Systém se zároveň chlubí novými animacemi a ovládací prvky jednotlivých aplikací se dokáží schovat tak, aby se do popředí dostalo co nejvíce obsahu.

Celý systém iOS 26 je navíc velmi přizpůsobitelný. V reakci na pohyb se u ovládacích prvků objevují odlesky nebo se mění pozadí. Zkrátka tak, aby systém napodobil skutečné sklo.

Nejlepší novinky iOS 26

Nové iOS 26 samozřejmě přináší spoustu zajímavých novinek, avšak některé z nich opravdu vyčnívají. Jako první se vrátím k designu a možnostem úprav. K možnosti tónování ikonek aplikace přibil i průhledný design. Ikony díky tomu ještě více podtrhnou Liquid Glass design.

V systému iOS 26 se objevují i dvě nové aplikace. První z nich se jmenuje Hry a naleznete v ní všechny podporované hry, které vlastníte napříč zařízeními (iPad a počítače Mac). Druhá aplikace nese název Náhled a umožňuje pracovat nejen s PDF soubory podobně, jako u počítačů Mac.

Vítanou novinkou je také adaptivní napájení. Telefon optimalizuje jednotlivé úkony na pozadí a v podstatě dělá vše proto, aby prodloužil výdrž vašeho telefonu. Jen pozor, funkce využívá strojové učení a umělou inteligenci. Tudíž je dostupná pouze pro iPhony 15 Pro (Max) a novější.

Z dalších novinek stojí za vypíchnutí možnost vytvářet pozadí konverzací nebo ankety v aplikace Zprávy. Vylepšen je také režim Car Play pro auta a k dispozici jsou i nové funkce Apple Intelligence. Například živý překlad hovorů v reálném čase. Apple Intelligence však stále pro EU disponuje řadou omezení a čeština není podporována.

Na jaká zařízení stáhnete aktualizaci?

Apple vždy patřil mezi premianty v oblasti aktualizací a co se týče dostupnosti nové verze systému pro své modely doslova exceluje. Novou verzi iOS 26 tak stáhnete rovnou na 26 modelů.

iOS 26 – kompatibilita

  • Apple iPhone SE (2. generace)
  • Apple iPhone SE (3. generace)
  • Apple iPhone 11
  • Apple iPhone 11 Pro
  • Apple iPhone 11 Pro Max
  • Apple iPhone 12
  • Apple iPhone 12 mini
  • Apple iPhone 12 Pro
  • Apple iPhone 12 Pro Max
  • Apple iPhone 13
  • Apple iPhone 13 mini
  • Apple iPhone 13 Pro
  • Apple iPhone 13 Pro Max
  • Apple iPhone 14
  • Apple iPhone 14 Plus
  • Apple iPhone 14 Pro
  • Apple iPhone 14 Pro Max
  • Apple iPhone 15
  • Apple iPhone 15 Plus
  • Apple iPhone 15 Pro
  • Apple iPhone 15 Pro Max
  • Apple iPhone 16
  • Apple iPhone 16 Plus
  • Apple iPhone 16 Pro
  • Apple iPhone 16 Pro Max
  • Apple iPhone 16e
  • Apple iPhone 17
  • Apple iPhone Air
  • Apple iPhone 17 Pro
  • Apple iPhone 17 Pro Max

Proč raději neaktualizovat mezi prvními?

Stejně jako u jiných aktualizací, i tentokrát můžeme doporučit raději si počkat a neaktualizovat na nový operační systém okamžitě po vydání. iOS 26 totiž může obsahovat spoustu chyb, které nemusely být objeveny během letního testování. To mnohdy odhalí až vydání první veřejné verze, což je právě dnešní aktualizace.

Zdroj: Apple

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

