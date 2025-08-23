Apple hledá pomoc pro Siri kde může. Možná pomůže Google a jeho Gemini

Apple hledá pomoc pro Siri i u konkurence. Možným partnerem je Google, jehož model Gemini by mohl zlepšit funkce hlasové asistentky.
Apple se Siri zaostává
Je to již několik měsíců zpět, co nám Apple slíbil novou personalizovanou Siri, která využije umělou inteligenci. Apple nicméně v tomto ohledu zaostává a nedávná akce „Made by Google“ ukázala, jak moc je kalifornský gigant pozadu.
Na této akci představil Google funkci Magic Cue, která je poháněna jazykovým modele Gemini. Pokud například budete volat letecké společnosti, Magic Cue dokáže prohledat vaše screenshoty, Gmail nebo Kalendář, aby našel potřebné informace.
Ihned tak můžete mít po ruce například číslo letu nebo rezervace. Podobnou funkci uživatelům slíbil v minulosti i Apple, avšak stále ji nedokázal doručit. Nyní se navíc očekává, že obdoba Magic Cue dorazí do iPhonů až s iOS 26.4 během jara 2026.
Pomůže Google Applu?
Podle uniklých zdrojů samozřejmě Apple není s vývojem nové personalizované Siri spokojený a hledá různá řešení. Dokonce se začalo jednat o tom, že by Apple navázal spolupráci právě s Googlem, jenž by pro zdokonalení Siri mohl využít svůj model Gemini.
Tato jednání jsou údajně v ranné fázi a nemají nic společného s přidáním chatbota Gemini do Apple Intelligence. V tomto případě Apple pracuje na možnosti, že do své umělé inteligence přidá právě Gemini. Pokud tedy Siri nedokáže najít odpověď, budou moci uživatelé využít AI od Googlu.
Jde o další možnost, jelikož již nyní mohou uživatelé Apple Intelligence využívat ChatGPT od OpenAI. Práce na nové Siri by sice pro Google byla velmi prestižní, avšak nijak výjimečná. V současné době Google pomáhá s AI například i Samsungu.
Apple hledá řešení
Apple tudíž v oblasti umělé inteligence stále tápe a snaží se najít to nejlepší možné řešení. Na jedné z uplynulých interních konferencí údajně navíc Tim Cook uvedl, že Apple musí ve vývoji AI vyhrát. A to i přes fakt, že momentálně výrobce z Cupertina za konkurencí zaostává.
Přesto ale není boj prohraný a Apple stále hledá optimální řešení. Ve vývojových laboratořích údajně současně fungují dva projekty. Jeden se jmenuje Linwood a jde o modely AI vyvinuté přímo Applem. Druhý nese označení Glenwood a sází na technologie třetích stran.
Apple již v minulosti zvažoval využití cizí AI. Na stole byla údajně možnost zakoupení společnosti Perplexity AI nebo využití Claude od Anthropic PBC. Ani jedna možnost nicméně nedopadla a Apple nyní začíná uvažovat nad spoluprací s Googlem.