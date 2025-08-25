AirPods Pro 3 přinesou úžasné novinky a vylepšení. Co už o nich víme?

Apple chystá nová bezdrátová sluchátka. AirPods Pro 3 mají mít přepracovaný design, vylepšené ANC a lepší sledování zdravotních funkcí.
Apple si dává na čas
Bezdrátová sluchátka AirPods Pro jsou vrcholným modelem Applu s touto konstrukcí a jejich aktuální, druhá generace byla představena v roce 2022. O rok později jsme se dočkali pouze přepracovaného nabíjecího pouzdra s USB-C konektorem a vloni bylo ticho po pěšině.
AirPods Pro 2 ale pomalu vyhlíží svého nástupce, který by měl dorazit již za pár dnů a který zase posune bezdrátová sluchátka Apple o kus dál. Mluví se o příchodu spousty nových funkcí, ale i změně v designu a dalších novinkách. Co vše o AirPods Pro 3 vlastně víme?
V oblasti designu se mluví nejvíce o tom, že se pouzdro dočká zmenšení po všech stránkách, a to se údajně týká také stopky. Ta by měla být výrazně zkrácena a spekuluje se také o jejím kompletním odstranění, takže sluchátka by byla menší, lehčí a kompaktnější.
Lepší kvalita přehrávání a nový čip
AirPods Pro jsou obecně známá jako sluchátka s kvalitní reprodukcí zvuku. To ale neznamená, že v tomto směru není prostor ke zlepšení. Naopak. Apple s každou generací svých sluchátek vylepšuje kvalitu jejich zvuku a je pravděpodobné, že se dočkáme zlepšení i s AirPods Pro 3.
Očekává se také vylepšení technologie ANC, tedy aktivního potlačení okolního ruchu. To by mělo být zase o chlup schopnější a pravděpodobně bude ještě účinnější než doposud. Je také pravděpodobné, že sluchátka bude pohánět nový čip.
Aktuální čip H2 bude pravděpodobně nahrazen novější verzí H3, která bude opět pohánět vše, od ANC, po asistentku Siri. Nový procesor by mohl přinést také lepší konektivitu a vyšší výpočetní výkon, který budou sluchátka potřebovat kvůli své hlavní novince.
Zdravotní funkce
Největší novinkou v rámci nadcházejících AirPods Pro 3 budou zcela jistě zdravotní funkce. Apple s nimi má v segmentu sluchátek již nějaké ty zkušenosti, a to díky modelu Powerbeats Pro 2 z dubna tohoto roku. Tato sluchátka totiž umí měřit tepovou frekvenci.
Měří ji pomocí průtoku krve, který monitorují prostřednictvím optických LED senzorů pulzujících rychlostí více než 100krát za sekundu. Pokud uživatel nosí sluchátka i hodinky, aplikace Zdraví bere data z Apple Watch a dá se očekávat, že podobné to bude i u AirPods Pro 3.
Mluví se také o schopnosti měřit teplotu, což dává smysl, protože měření teploty v uchu patří mezi nejpřesnější. Do balíčku zdravotních funkcí patří také možnost používat AirPods jako naslouchátko, což umožňuje i stávající generace, ale nový model by se mohl dočkat vylepšení.
Kdy vyjdou AirPods Pro 3?
Apple představuje nová sluchátka velmi často spolu s iPhony v rámci podzimní premiérové akce a nejinak by tomu mělo být i letos, s modelem AirPods Pro 3. To by znamenalo, že by se premiéra nové generace těchto populárních sluchátek odehrála v úterý, 9. září 2025.