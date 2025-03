10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (166. díl)

Co nového si stáhnout do mobilu? Máme pro vás výběr aplikací, za které se běžně platí, ale teď jsou zdarma. Třeba IQ test, či skvělou RPG fantasy hru.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Evertale

Evertale je tahové RPG v otevřeném fantasy světě, který je částečně podobný universu Pokémon. Tím podobnost nekončí, protože velkou náplní hry je chytání stvoření podobných Pokémonům, kterých je zde přes 180.

Bojovat můžete buď proti počítači, nebo ostatním hráčům. Hra má povedenou anime grafiku a jednoduché ovládání, takže si ji rychle naučí každý.

Evertale

Shadow Hunter: Offline Premium

U RPG ještě zůstaneme, protože další titul je opět v tomto ražení, akorát je o něco jednodušší, bez propracovaných RPG prvků a otevřeného světa.

Shadow Hunter je akční bojovka, kde budete likvidovat hordy démonů v goticky stylizovaném světě. Navíc se jednoduše ovládá a má lineární úrovně, takže se skvěle hodí na odreagování.

Shadow Hunter Offline Premium

Speed Math – Mini Math Games

Matematika není zrovna oblíbená disciplína, ale potřebuje ji každý. Pokud se v ní chcete zlepšit, přijde vhod tato aplikace. V té budete totiž řešit rovnice, zlomky či jednoduché početní operace na čas, takže můžete jednoduše vidět postup svého zlepšení na rychlosti vypracování příkladů. Hra navíc umožňuje nastavení konkrétních matematických disciplín se specifickou obtížností.

Speed Math – Mini Math Games

Defense Zone HD

Defense Zone HD je klasická tahovka, kde budete bránit základnu proti nekonečným hordám nepřátel. V každém levelu je minimálně 30 vln, které budete muset porazit.

Klíčem k úspěchu je správné rozmístění obranných věží a jejich následné vylepšování. Pokud obrana nepůjde podle plánu, můžete využít jednu ze speciálních super schopností, ale i ta má svou cenu, podobně jako obranné věže.

Defense Zone HD

Sudoku Master Premium: Offline

Pokud máte rádi Sudoku, tak je tato appka přímo pro vás. Máte v ní totiž několik tisíc různě obtížných rébusů, a pokud si nebudete vědět rady, nevadí, protože každá úroveň obsahuje nápovědu.

Aplikace je kompletně bez reklam a nepotřebuje připojení k internetu, takže si můžete procvičovat logické uvažování bez ohledu na to, zda jste ve městě nebo na horách bez signálu.

Sudoku Master Premium Offline

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Video Compressor Gold

Videa zabírají v telefonu ohromné množství místa a pokud na ně nemáte místo v cloudu nebo úložišti, může skvěle posloužit tento nástroj.

Video Compressor Gold totiž dokáže efektivně zmenšit velikost videí a zachovat jejich kvalitu. Navíc se s aplikací naučí pracovat každý, protože má jednoduché uživatelské rozhraní.

Video Compressor Gold

Miles – Running Tracker

Pokud rádi běháte a nejste spokojeni s nativní aplikací Zdraví pro iOS, tak Miles – Running Tracker může být skvělou alternativou.

Appka se specializuje pouze na analýzu a sledování běhu a všechny informace jsou zobrazovány velmi srozumitelně. Data jdou navíc synchronizovat do více zařízení a výsledky z běhu můžete mezi sebou porovnávat.

Miles – Running Tracker

IQ Test – What’s my IQ?

IQ testy bylo dříve nutné vypracovávat ve specializovaných institucích a dnes už to zvládne jednoduchá aplikace.

Tato aplikace na měření IQ vypočítá inteligenční koeficient na základě matematických úloh, prostorové představivosti a jednoduché logiky. Po dokončení testu vám aplikace vypracuje digitální certifikát s odhadovanou IQ hodnotou.

IQ Test – What’s my IQ

ACDSee Pro

ACDSee Pro je profesionální foto aplikace s integrovaným editorem, takže vše, co s ní vyfotíte, můžete rovnou upravit.

Profesionální fotografové jistě ocení organizaci fotek podle metadat a podporu formátu RAW, který je nutností pro profesionálnější úpravu fotek. V apce si můžete upravit saturaci, expozici, vyretušovat portrét nebo vytvořit uměleckou černobílou fotografii.

ACDSee Pro

Car Drifting Games

Závodní hry nemusí být vždy jen o nervy. V Car Drifting Games bude vaším hlavním cílem co nejlépe driftovat, takže se nemusíte tolik starat, jestli dojedete do cíle první, či nikoliv. Navíc tento titul může skvěle posloužit pro trénování driftování do jiných závodních her, kde už na umístění v žebříčku záleží více.