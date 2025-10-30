Logo Mobilizujeme.cz

Alzaboxy dostávají novou funkci. Češi mohou využívat Wi-Fi internet zdarma

Ondřej Koníček
Alzabox | Zdroj: Alza
Alzabox | Zdroj: Alza

Alza spouští pilotní projekt chytrých boxů nové generace. Alzaboxy nabídnou Wi-Fi zdarma i městské informační tabule.

Češi hojně využívají Alzaboxy

Alzaboxy jsou rozhodně jedením z nejpraktičtějších výdobytků moderní doby. Nemusíte čekat na objednané zboží doma, ale pohodlně si ho vyzvednete kdykoliv, klidně po cestě z práce, nebo nákupu. Největší tuzemský prodejce nyní spouští pilotní projekt boxů nové generace.

Aktuálně se po Česku nachází více než 3000 těchto výdejních míst a používají je takřka 4 miliony zákazníků. Pojmou i relativně velké zásilky a jejich hlavní předností je samozřejmě skutečnost, že jsou k dispozici a přístupné 24/7.

Alza je konstantně vylepšuje a nově je například možné nechat si zásilku poslat do spodních schránek, což je určeno hlavně pro osoby s horší pohyblivostí, rodiče s kočárky a podobně. Nová generace těchto boxů svou funkčnost zase o něco více rozšíří.

Alzabox, ilustrace | Zdroj: Alza
Alzabox, ilustrace | Zdroj: Alza

Internet zdarma pro všechny

V poslední době je kladen velký zřetel na to, jak jsou nejenom Alzaboxy, ale i výdejní boxy ostatních společností, zakomponovány do městské infrastruktury a prostředí. I díky tomu nabídne nová generace Alzaboxů funkci městům prospěšnou.

Alza se rozhodla integrovat do nich Wi-Fi hotspot, takže Alzaboxy nabídnou Wi-Fi připojení zdarma a jejich displej navíc poslouží k zobrazení informační tabule města či obce, ve které se nachází. Ne každý uživatel samozřejmě disponuje mobilním internetem a veřejná Wi-Fi zdarma se může hodit.

Jako první se tyto nové Alzaboxy objevily v Českých Budějovicích, a to konkrétně v ulicích Pekárenská (Billa), M. Vydrové (Ráj rybářů) a Františka A. Gerstnera. Nachází se také v Praze, a to v částech Vinoř (ulice Bohdanečská a Mladoboleslavská) a Křeslice (ulice Štychova).

Zdroj: Alza

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

