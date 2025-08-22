Alza zlevnila mobilní projektor od Samsungu o 3 000 Kč. Rychle, než bude fuč

Přenosný projektor Samsung The Freestyle 2. generace teď pořídíte nejlevněji. Alza má na zboží 20% slevu, tak si nenechte akci ujít!
Kompaktní řešení s chytrými funkcemi
Přenosné projektory už dávno nejsou raritou a na trhu jich najdete celou řadu. Ne každý ale nabídne spolehlivý výkon, chytré funkce a kompaktní design v jednom. Samsung The Freestyle SP-LFF3C to zvládá, a navíc se teď dostal do výrazné slevy. Z nenápadného zařízení se tak stává atraktivní volba pro domácí i venkovní zábavu.
Projektor Samsung The Freestyle 2. generace využívá technologii DLP LED a nabízí Full HD rozlišení s automatickým zaostřením a korekcí obrazu. Úhlopříčka od 30 do 100 palců umožňuje promítání v různých prostředích, od ložnice až po venkovní stěnu. Pokud spárujete dva projektory, můžete si užít ještě vyšší rozlišení a sytější obraz. Díky technologiím jako HDR nebo PurColor nabídne Freestyle jasné barvy, dobrý kontrast i ostrost, která potěší při filmech, sportu i videohrách.
Vestavěný 5W reproduktor šíří zvuk do všech směrů a umožňuje okamžité použití bez externí techniky. Projektor běží na platformě Tizen, která zpřístupňuje streamovací aplikace jako Netflix, YouTube nebo HBO Max. Díky funkci zrcadlení a kompatibilitě s AirPlay 2 nebo SmartThings snadno přehraje obsah z telefonu, tabletu i notebooku. Nechybí ani možnost propojení se Samsung TV. Projektor dokáže bezdrátově přenášet živé vysílání z televizoru, a to i v případě, že je jeho obrazovka vypnutá.
Kapesní kino na každý večer
Doma v ložnici, na chalupě, v autě nebo pod širým nebem. Díky nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům a napájení přes USB-C je The Freestyle ideální i na cesty. Stačí připojit výkonnější powerbanku s podporou USB-PD a výstupem alespoň 50 W a během chvíle proměníte jakýkoli prostor v provizorní kino. Projektor se snadno vejde do batohu i kufru, takže ho můžete mít kdykoliv po ruce.
Speciální režim Ambient přidává další rozměr využití. Pomocí jemného nasvícení, promítání vlastních fotografií nebo vizuálních efektů k hudbě vytvoří tu správnou atmosféru pro večeři, relaxaci nebo neplánovanou party. Díky kombinaci obrazu a zvuku tak The Freestyle zvládne nejen filmy, ale i náladové světlo nebo dekorativní projekci.
Ve srovnání s jinými projektory v dané třídě působí nabídka Samsungu mimořádně výhodně. Kromě toho je projektor připraven na použití v různých prostředích. Poradí si v ložnici, na chatě i na zahradě. Nabízí ideální řešení pro všechny, kteří nechtějí kompromisy mezi kvalitou a mobilitou.
Cena a dostupnost
Samsung The Freestyle SP-LFF3C si můžete aktuálně koupit na Alze s 20% slevou jen za 11 990 korun. O jeho kvalitách svědčí i více než dva tisíce prodaných kusů, kdy si drží průměrné hodnocení 4,4.