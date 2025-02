Zákeřný virus Formbook je zpět. V Česku drancuje počítače s Windows, dejte si pozor

Českem se šíří nebezpečný virus Formbook, který krade data z počítačů s Windows. Šíří se hlavně e-mailovými přílohami. Otevření může vést k útoku.

Českem se šíří zákeřný virus

Společnost Eset zaměřující se na kybernetickou bezpečnost vydala znepokojující zprávu týkající se tuzemských uživatelů internetu. Ve velkém na ně totiž útočí zákeřný virus Formbook, který se zaměřuje na počítače s Windows, a jak to tak vypadá, tento záškodník nabral druhý dech. Koncem roku trochu ubral, aby se v roce 2025 vrátil v plné síle.

V lednu 2025 se stal nejrozšířenější kybernetickou hrozbou v Česku pro operační systém Windows, a to s podílem celých 41,56 %. Druhý nejfrekventovanější útok byl přes trojského koně Spy.Agent.AES, jehož podíl čítal 10,54 %. Dominance Formbook je tedy zcela evidentní a tuzemští uživatelé by se před touto hrozbou měli určitě mít na obzoru.

Tento trojský kůň slouží ke krádeži citlivých dat a informací uživatele, takže je to takzvaný „infostealer“ a podobně vysoké hodnoty aktivity vykazoval i v loňském listopadu. Dvě největší útočné kampaně za použití tohoto záškodníka se odehrály 6. a 16. ledna a zdrojem škodlivého kódu zůstávají nebezpečné e-mailové přílohy.

Hacker | foto: Pixabay

Pozor na nebezpečné přílohy

Tyto soubory vzbuzují dojem, že jsou faktury, či objednávky, nicméně ve skutečnosti si jejich otevřením do počítače pozvete nebezpečného cizince. V lednu se nejčastěji objevoval v přílohách „CSZ inquiry for MH raw material.exe“ či „PO No. 0146850827805 HSP0059842.exe“. Je tedy třeba mít se na opravdu na pozoru a podezřelé přílohy vůbec neotevírat.

Formbook umí ukrást opravdu velmi důležité informace, jako jsou přihlašovací údaje z webových prohlížečů, ale umí také monitorovat stisk kláves, pořizovat snímky obrazovky a dokonce i stahovat a spouštět soubory. Jedná se tedy o vskutku velmi komplexní nástroj, který dá útočníkovi moc získat prakticky vše, nač si vzpomene.

Navíc se velmi umně maskuje, takže uživatel často ani nepostřehne, že na něj tento záškodník zaútočil. A když už ho odhalí, často už bývá pozdě, protože škoda je již napáchána. Napadené soubory mají často příponu .exe, což je pro uživatele takové první varování, že by takovou přílohu raději vůbec neměli otevírat.

Mějte se na pozoru

I když máte počítač či chytrý telefon vybavený softwarem, který podobné hrozby umí detekovat, rozhodně je nutné mít se i tak na pozoru. Věnujte přílohám v mailech zvýšenou pozornost a ty, které se tváří jakkoliv podezřele, vůbec neotevírejte a raději rovnou smažte, samozřejmě včetně e-mailu. Nevyžádané maily jsou totiž nejčastějším zdrojem nákaz v Česku.