Z WhatsAppu se stává sociální síť

WhatsApp chystá novou funkci – uživatelé budou moci aktivovat přímé sdílení svých stavů pro vyšší dosah. Funkce je zatím v beta verzi.

Další novinka pro WhatsApp

Platforma WhatsApp je suverénně nejpopulárnějším chatovacím programem současnosti. Využívají ji takřka 3 miliardy lidí a Meta, která za ní stojí, neustále přichází s novými funkcemi, aby udržela aplikaci na špici. Konkurence je totiž velmi silná a rozhodně nespí.

S novou funkcí se WhatsApp částečně překlápí do roviny sociálních sítí, i když on už vlastně takovou sociální síti tak trochu je. Od roku 2017 mají totiž uživatelé možnost přidávat si ke svému profilu stavy, které po 24 hodinách automaticky mizí.

Tyto stavy, či statusy, chcete-li, je možné sdílet, nicméně to lze jen v případě, že je uživatel konkrétně zmíněn. To by se však mělo brzy změnit, protože vývojáři WhatsAppu pracují na funkci přímého sdílení stavu uživatelů.

WhatsApp a nová funkce sdílení stavu | foto: WABetainfo

Sdílení stavu v přípravě

Tato nová funkce umožní uživatelům při vytváření nového stavu povolit jeho přímé sdílení, a to pomocí přepínače. Sdílení stavu tedy bude možné aktivovat, ale i zcela vypnout. Tato volba bude ve výchozím nastavení pro každý nový status vypnuta.

Dokud se tedy nerozhodnete tuto funkci zapnout, váš stav zůstane zcela soukromý. A k čemu je vlastně sdílení stavu dobré? Především může zvýšit dosah uživatele, který například prostřednictvím stavu něco propaguje, nebo chce sdílet důležité informace.

Díky možnosti přímého sdílení se může dostat daný stav i k uživatelům, které nemá jeho tvůrce přímo ve svém adresáři. Přitom ale bude mít vše pod kontrolou a může se rozhodnout, který status nechá otevřený volnému sdílení, a který nikoliv.

Kdy možnost sdílení stavu dorazí?

Tato nová funkce je aktuálně dostupná ve fázi beta verze a prozatím není jasné, kdy se dostane do ostrého provozu. Sdílení stavu dorazí jak na telefony s Androidem, tak i na iOS. Dá se předpokládat, že se finální verze dočkáme v nadcházejících týdnech.

Zdroj: WABetainfo