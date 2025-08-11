Bude muset Apple udělat ze zaměstnanců milionáře, aby si je udržel?

Apple přichází o to nejcennější. Jeho experti odcházejí ke konkurenční společnosti Meta, kde řeší oblast AI. Zabrzdí odliv mozků navýšení platů?
Meta přetahuje zaměstnance Applu
Ačkoliv Apple patří mezi největší technologické společnosti na světě, nedaří se mu v jedné oblasti. A tou je umělá inteligence a její vývoj. V oblasti AI je Apple tak trochu pozadu a konkurenci se zkrátka daří více.
Nejde přitom jen o funkce umělé inteligence. Applu se příliš nedaří ani v udržení klíčových zaměstnanců, kteří se na vývoji AI podílí. V poslední době zaznamenala americká značka odchod až pěti zaměstnanců ke konkureční společnosti Meta.
Generálním ředitelem Mety je totiž Mark Zuckerberg, jenž je přesvědčen o dvou věcech. Budoucností jsou brýle pro rozšířenou realitu a umělá inteligence. A zatímco do chytrých brýlí již obří sumy investoval, tak nyní se zaměřil právě na AI.
Do svého týmu Meta Superintelligence Labs tudíž Murk Zuckerberg v posledních měsících nabírá ty největší odborníky a nebojí se lovit ani u Applu. Tyto zaměstnance přitom Meta přetáhla díky nabídce mnohonásobně vyššího platu.
Výzkumní vývojáři umělé inteligence z Applu prý byly za tuto nabídku opravdu vděční, jelikož nebyli s platovým ohodnocením u stávajícího zaměstnavatele spokojeni. Navíc to vypadá, že odliv zaměstnanců od Applu může pokračovat i nadále.
Aby Apple své klíčové zaměstnance pro vývoj umělé inteligence udržel, bude zřejmě nucen jim zásadně navýšit plat. V opačném případě by mohl být odliv pokračovat ještě ve větší míře, což by Apple Intelligence, která zatím není tolik úspěšná, rozhodně nepomohlo.
Nejde jen o peníze
I když se společnosti Meta podařilo od Applu, ale i jiných společností přetáhnout šikovné vývojáře umělé inteligence, ne vždy Meta uspěje. V uplynulých měsících bylo zaznamenáno několik případů, kde i přes velmi štědrou nabídku Meta narazila.
Například u některých zaměstnanců společnosti Thinking Machines Lab. Jednomu z klíčových zaměstnanců Meta nabídla několikaletý kontrakt v hodnotě jedné miliardy, a i přesto neuspěla. Úspěch Meta nezaznamenala ani u dalších zaměstnanců, kterým byl nabídnut kontrakt v hodnotě okolo 500 milionů dolarů.
A důvod odmítnutí? Zaměstnanci, jenž tuto nabídku obdrželi, mají údajně problém s vedením společnosti Meta a proto štědrou nabídku nepřijmuli.