Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (83. díl)

Netflix si přichystal skvělé novinky, které v našem novém výběru můžeme doporučit. Těšte se na Vyšehrad Dvje a další povedené filmy a seriály.
Nejlepší novinky na Netflixu
Streamovací služba Netflix je neochvějnou jedničkou na trhu. Již řadu let Netflix udává trendy a ostatní služby se jej beznadějně snaží dohnat. Recept Netflixu na úspěch je přitom opravdu jednoduchý.
Svým divákům nabízí kvalitní obsah, jenž je navíc neustále doplňován o spoustu povedených novinek. I v nadcházejících dnech služba přivítá nové seriály, filmy nebo dokumenty. Co byste si tedy rozhodně neměli nechat ujít?
Písničky z díry (2025)
Na Netflix míří opravdu zajímavý dokumentární snímek Písničky s díry. V tomto dokumentu se podíváme za hudebníkem, jenž si říká JJ’88.
Ten již ve svých patnácti letech dostal doživotní trest, avšak ani to mu nebrání ve tvorbě. Ve snímku uvidíme, jak se mu daří na samotce a že díky hudbě ještě nepřišel o rozum.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Láska je slepá: Spojené království (2025)
Láska je slepá je jednou z nejpopulárnějších reality show po celém světě. Aktuálně si Netflix připravil druhou sérii, která se odehrává ve Spojeném království.
Jde o sociální experiment, ve kterém nezadaní Britové hledají životního partnera. Svůj protějšek však poprvé uvidí až po zásnubách. Celou show nás provedou zkušení moderátoři Emma a Matt Willisovi.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Šmik, šmik (2025)
Pro dospělé diváky si Netflix připravil lechtivou animovanou komedii Šmik, šmik. Hlavním hrdinou je pes, kterému bohužel hrozí kastrace. Než se tak ale stane, svolá své věrné parťáky a vydá se na poslední velké dobrodružství, při kterém si bude chtít co nejvíce užít.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Mladí milionáři (2025)
Mladí milionáři je novým komediálním seriálem, jenž sleduje čtyři teenagery z francouzského města Marseille. Ti vyhrají v loterii 17 milionů a tak se rozhodnou si začít plnit sny. Mladíci se tudíž rázem ocitnou v luxusním životě plný jachet. Velké peníze ale nakonec sebou přinesou i nečekané starosti.
Netflix do své nabídky konečně přidává pokračování povedeného japonského anime filmu Monoke. Novinka Monoke – Film: Kapitola druhá: Popely hněvu znovu nabízí pohled na Lékárníka, jenž jako jediný dokáže uhasit nastalý požár. Z rodinných sporů, osobních krizí a spalující závisti se totiž zrodí nesmírně silný přízrak a Lékárník jej musí zastavit.
Datum premiéry: 14.8. 2025
Vždycky přijde noc (2025)
Vždycky přijde noc (odkaz Netflix doplní v den premiéry) je americkým snímek, jenž je natočen podle stejnojmenného knižního bestselleru.
Hlavní hrdinkou je zoufalá žena, která vyráží na nebezpečnou noční jízdu městem, ve kterém si nemůže dovolit žít. Musí totiž sehnat 25 tisíc dolarů, jinak její rodina přijde o střechu nad hlavou.
Datum premiéry: 15.8. 2025
Vyšehrad Dvje (2025)
Netflix získal také velký český hit, kterým je Vyšehrad Dvje (odkaz bude doplněn v den premiéry). V pokračování šílené fotbalové komedie se znovu podíváme za fotbalistou Juliusem Lavickým aka Lavim, jenž získá angažmá v Anglii.
Zde ale neudělá dobrý první dojem a prakticky ihned míří zpět do Česka, kde ale o ně není zájem. Má tedy cenu pokračovat v kariéře? Nakonec se rozhodně pro restart v jedné vesnici, kde zjistí jedno obrovské tajemství o sobě ale i své rodině.
Datum premiéry: 15.8. 2025
Osudné pokušení (2025)
S druhou sérií se na Netflix vrací populární seriál Osudné pokušení, jenž nabídne rovnou deset epizod i s českým dabingem. V příběhu se vrátíme za vdanou profesorkou, která se zaplete s mladším chlapíkem.
Tato nebezpečná hra plné vášně nicméně skončí tragicky a ona se musí vypořádat se zradou od těch, od kterých by to nikdy nečekala.