10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (188. díl)

Vybrali jsme nejzajímavější aplikace pro Android a iOS, které jsou běžně placené, ale teď si je po omezenou dobu můžete stáhnout zdarma.
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Defense Zone 3 Ultra HD
Fanoušci her žánru Tower Defense by si rozhodně neměli nechat ujít titul Defense Zone 3 Ultra HD. Vaším cílem bude ochránit základnu před stále silnějšími vlnami protivníků za pomoci obranných věží, které lze postupně vylepšovat. Hra zaujme detailní grafikou s 4K texturami, takže vizuální stránka vynikne i na zařízeních s vysokým rozlišením.
AppLock PRO je nástroj pro maximální ochranu soukromí, který umožní uzamknout vybrané fotografie, zvukové soubory, dokumenty i celé aplikace. Přístup lze zabezpečit PINem nebo otiskem prstu. Pokud se někdo pětkrát marně pokusí zadat heslo, spustí se hlasitý alarm, ten spolehlivě dokáže odradit jakéhokoliv zvědavce.
Pokud milujete arkádové klasiky jako Space Invaders, hra Space Shooter: Galaxy Attack vás nadchne. Čekají vás nekonečné vlny nepřátel, souboje s bossy a za každou splněnou misi si můžete vylepšit svou loď. Tato hra je ideální, pokud hledáte něco na zabavení během delšího cestování.
Sound Meter je vhodný pro všechny s citlivým sluchem nebo pro ty, kdo chtějí mít přehled o hluku ve svém okolí. Změří aktuální hladinu decibelů a přehledně zobrazí minimální, průměrnou i maximální hodnotu za zvolený časový interval. Pomůže vám tak zjistit například hlučnost spotřebičů nebo identifikovat hlučné podměty ve zdánlivě tiché ložnici.
City Destructor HD je simulátor, ve kterém můžete naplno popustit uzdu destruktivní fantazii. Vaším úkolem je zničit město co nejúčinněji za pomoci různých typů bomb. Na výběr máte logický režim s omezeným počtem náloží pro maximální škody nebo volný režim bez jakýchkoliv limitů.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Incredible Box – Classic Puzzle
Incredible Box se opět může na první pohled zdát jako jednoduchá hra, avšak zdání klame. Využijete při ní logické uvažování na maximum. Vaším úkolem je dostat kostku do cílové oblasti, přičemž budete muset zapojit prostorovou představivost. Krabice musí být přesunuta na přesné místo herní plochy a během cesty se mohou objevit různé překážky.
Tato aplikace vám zdarma umožní zjistit, jaké máte IQ. Stačí projít sérii úkolů, které prověří vaše kognitivní schopnosti prostřednictvím matematických, vizuálních a logických hádanek. Po dokončení testu získáte digitální certifikát s výsledkem, který lze sdílet na sociálních sítích nebo si ho můžete vytisknout.
Hry, které vypadají jednoduše, bývají často jedny z nejnáročnějších, a to platí i pro hru BLUK – Physics Jump. V ní je vaším úkolem skákat přes různé překážky a využívat při tom znalosti fyzikálních principů. Cílem je získat co nejvyšší skóre, ale pokud svůj skok nezvládnete správně načasovat, budete muset úroveň opakovat.
Anime Craft je generátor obrázků poháněný umělou inteligencí, který promění vaše nápady ve fotky v anime stylu. Stačí zadat co nejpřesnější textový popis požadovaného motivu a během pár sekund získáte hotový obrázek. Díky této aplikaci si snadno vytvoříte detailní avatary podle svých představ.
Máte potíže s usínáním? Nemějte obavy, pomůže vám tato aplikace. Nabízí širokou škálu stálých a uklidňujících zvuků, které výrazně usnadní usínání. Zvuky jsou navrženy tak, aby byly příjemné pro lidské ucho a rychle vyvolaly pocit klidu a relaxace, což usnadňuje rychlejší usnutí.
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
