Mobilní klimatizace z Lidlu je opět v neodolatelné slevě. Vy ji ještě nemáte?

Připravte se na další tropické dny, které nás v Česku čekají. Lidl aktuálně zlevnil skvělou mobilní klimatizaci, která se hodí do každého domu či bytu.
Léto se vrací v plné síle
Letošní léto je prozatím v otázce počasí velmi nestabilní a rozhodně má daleko do prognóz, kterými nás bombardovali meteorologové od počátku jara. Tedy že se dočkáme nejteplejšího léta v historii. Faktem ale je, že teploty v posledních dnech rostou a konec léta by měl být pořádně žhavý.
Pokud nemáte klimatizaci, mohly by se nadcházející letní dny stát velmi nepříjemnými. Dnes už ale naštěstí existuje snadné řešení v podobě mobilních klimatizací, které se těší vysoké oblibě, a to kvůli příznivým pořizovacím nákladům a snadné instalaci.
Mobilní klimatizaci můžete snadno přesunout z místnosti do místnosti, lze je často použít i k odvlhčení a celkově mají dost výhod. Pokud plánujete před horkým koncem léta nějakou pořídit, určitě zavítejte do útrob Lidl-shopu, kde je aktuálně jedna v akci za velmi sympatickou cenu.
Lidl-shop aktuálně nabízí v akci klimatizaci Silvercrest SMK 7000 B2, která se může pochlubit například vysokou mobilitou. Váží sice 17 kg, nicméně její konstrukce je doplněna o kolečka pro snadnou manipulaci a neschází ani boční rukojeti.
Klimatizace nabízí výkon 2,0 kW (7000 BTU), její průtok vzduchu činí 300 m³/h s hlukem okolo 65 dB je vcelku tichá. Může se také pochlubit hned třemi funkcemi, a kromě chlazení nabízí i režim ventilace a zvládne místnost odvlhčit (až do cca 1,5 l/h).
Samozřejmě obsahuje vestavěný termostat, časovač pro nastavení vypnutí a ovládá se prostřednictvím panelu s dotykovými ovládacími prvky. Dále se může pochlubit dvěma stupni ventilace, nastavením teploty od od 16 do 31 °C a je vhodná pro místnosti o velikosti 30 až 45 m³.
Cena a dostupnost
Klimatizaci Silvercrest SMK 7000 B2 pořídíte v Lidl-shopu a aktuálně na ni probíhá akce ve formě slevy krásných 24 %. Namísto původních 4 999 korun za ni tedy dáte jen 3 799 korun a doprava je navíc zdarma, takže se jedná opravdu o skvělou nabídku, nad kterou stojí za to uvažovat.