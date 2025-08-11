Logo Mobilizujeme.cz

Mobilní klimatizace z Lidlu je opět v neodolatelné slevě. Vy ji ještě nemáte?

Ondřej Koníček
Mobilní klimatizace Silvercrest SMK 7000 B2 z Lidl shopu | foto: Lidl
Mobilní klimatizace Silvercrest SMK 7000 B2 z Lidl shopu | foto: Lidl

Připravte se na další tropické dny, které nás v Česku čekají. Lidl aktuálně zlevnil skvělou mobilní klimatizaci, která se hodí do každého domu či bytu.

Léto se vrací v plné síle

Letošní léto je prozatím v otázce počasí velmi nestabilní a rozhodně má daleko do prognóz, kterými nás bombardovali meteorologové od počátku jara. Tedy že se dočkáme nejteplejšího léta v historii. Faktem ale je, že teploty v posledních dnech rostou a konec léta by měl být pořádně žhavý.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Pokud nemáte klimatizaci, mohly by se nadcházející letní dny stát velmi nepříjemnými. Dnes už ale naštěstí existuje snadné řešení v podobě mobilních klimatizací, které se těší vysoké oblibě, a to kvůli příznivým pořizovacím nákladům a snadné instalaci.

Mobilní klimatizaci můžete snadno přesunout z místnosti do místnosti, lze je často použít i k odvlhčení a celkově mají dost výhod. Pokud plánujete před horkým koncem léta nějakou pořídit, určitě zavítejte do útrob Lidl-shopu, kde je aktuálně jedna v akci za velmi sympatickou cenu.

Mobilní klimatizace | foto: Lidl
Mobilní klimatizace | foto: Lidl

Čtěte také: Lidl zlevnil fajn pomocníka do domácnosti. Koupíte ho za 199 Kč

Výkonná klimatizace do každé domácnost

Lidl-shop aktuálně nabízí v akci klimatizaci Silvercrest SMK 7000 B2, která se může pochlubit například vysokou mobilitou. Váží sice 17 kg, nicméně její konstrukce je doplněna o kolečka pro snadnou manipulaci a neschází ani boční rukojeti.

Klimatizace nabízí výkon 2,0 kW (7000 BTU), její průtok vzduchu činí 300 m³/h s hlukem okolo 65 dB je vcelku tichá. Může se také pochlubit hned třemi funkcemi, a kromě chlazení nabízí i režim ventilace a zvládne místnost odvlhčit (až do cca 1,5 l/h).

Samozřejmě obsahuje vestavěný termostat, časovač pro nastavení vypnutí a ovládá se prostřednictvím panelu s dotykovými ovládacími prvky. Dále se může pochlubit dvěma stupni ventilace, nastavením teploty od od 16 do 31 °C a je vhodná pro místnosti o velikosti 30 až 45 m³.

Cena a dostupnost

Klimatizaci Silvercrest SMK 7000 B2 pořídíte v Lidl-shopu a aktuálně na ni probíhá akce ve formě slevy krásných 24 %. Namísto původních 4 999 korun za ni tedy dáte jen 3 799 korun a doprava je navíc zdarma, takže se jedná opravdu o skvělou nabídku, nad kterou stojí za to uvažovat.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Youtuber žalovaný Applem vyzradil další tajné informace o iPhonech 17
Ondřej Koníček

Youtuber žalovaný Applem vyzradil další tajné informace o iPhonech 17

Ukončení podpory Windows 10 je prý protizákonné. Microsoft čelí žalobě
Ondřej Koníček

Ukončení podpory Windows 10 je prý protizákonné. Microsoft čelí žalobě

Bitcoin útočí na nový rekord, investoři by měli zpozornět
Luboš Srb

Bitcoin útočí na nový rekord, investoři by měli zpozornět

iPhone přivolal pomoc. Záchranáři našli na místě jen zahozený kradený mobil
Ondřej Koníček

iPhone přivolal pomoc. Záchranáři našli na místě jen zahozený kradený mobil

Oneplay uvádí novinky: Sex ve městě 2, nové díly Ulice, Shazam! a další (22. díl)
Tomáš Rajnoch

Oneplay uvádí novinky: Sex ve městě 2, nové díly Ulice, Shazam! a další (22. díl)

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (188. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (188. díl)

Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (83. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (83. díl)

Recenze telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 – Nejlepší skládačka na trhu?
Richard Šimáček

Recenze telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 – Nejlepší skládačka na trhu?

Smažte osobní data z internetu. Poradíme, jak to udělat jako lusknutím prstu
Ondřej Koníček

Smažte osobní data z internetu. Poradíme, jak to udělat jako lusknutím prstu